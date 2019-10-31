新华社美国拉斯维加斯10月30日电 专访：期盼美中求同存异 加深相互了解——访美国南达科他州州长诺姆

新华社记者杨承霖 许缘 胡友松

美国南达科他州州长克丽丝蒂·诺姆日前接受新华社记者专访时表示，美中虽有分歧但合作潜力巨大，希望双方能尽快敲定经贸协议，坚持以谈判方式处理经贸事务，努力寻找共同点和合作机遇。

诺姆在拉斯维加斯出席霍瑞西斯中国论坛期间表示，她本人曾是农场主，去年成为农业大州州长，因此她十分看重美中经贸关系，也切身了解经贸摩擦给南达科他州农民造成的影响。

诺姆说，农业是南达科他州最大产业。近年来，该州一直向中国出口包括大豆在内的多种农产品。经贸摩擦已给该州带来“巨大冲击”。

诺姆表示，农产品价格原本就处于低位，关税更令农民雪上加霜，不少农民因难以获得现金流而陷入困境，他们很希望美中能够尽快敲定经贸协议。

诺姆表示，南达科他州与中国不仅在大豆贸易方面仍有合作空间，牛肉和猪肉贸易也有很大潜力。她表示，中国中产阶层不断扩大对美国农民来说是利好消息，该州农民都希望将自己产品销往中国。

曾担任美国国会众议员8年的诺姆深知，美中两国在思想观念、经济模式等方面存在差异。但她强调，也应看到两国在许多领域有巨大合作潜力。她认为，美中应坚持通过谈判努力在重要领域寻找共同点和合作机遇。

诺姆确信美中关系仍会继续发展，因为美中是两个“非常强大的经济体”，忽视对方只会给本国造成不利影响。

诺姆表示，加深互相了解至关重要，南达科他州非常注重加强对华交流，该州正努力吸引更多中国人到访，同时也派出了州政府官员前往中国各地，以便更好了解中国。

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