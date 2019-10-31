新华社塔什干10月31日电 专访：“一带一路”开启中国与周边国家合作共赢新阶段——访乌兹别克斯坦投资和对外贸易部副部长阿卜杜阿利耶夫

新华社记者蔡国栋

乌兹别克斯坦投资和对外贸易部第一副部长阿利舍尔·阿卜杜阿利耶夫日前在乌首都塔什干接受新华社记者专访时说，“一带一路”倡议在促进中亚地区互联互通方面发挥了重要作用，开启了中国与周边国家合作共赢的新阶段。

阿卜杜阿利耶夫说，“一带一路”倡议为中亚地区加快基础设施建设创造了历史性契机，是共建“一带一路”国家加快发展的一个重要机遇。

阿卜杜阿利耶夫说，乌兹别克斯坦地处中亚腹地，“一带一路”倡议对乌经济和物流发展至关重要。如今，一列列被喻为“钢铁驼队”的中欧班列成为中亚国家与中国贸易互通的重要桥梁，越来越多的乌进出口贸易商选择利用返程班列将商品输入中国及东南亚国家。乌期盼加强与中方在铁路运输方面的合作，以进一步降低运输成本，促进出口，推动国家发展。

阿卜杜阿利耶夫表示，随着“一带一路”建设不断推进，上海合作组织成员国在经济领域的合作变得更加活跃。在上合组织成员国共同努力下，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦国际陆路货运2018年2月正式运行。这是推动“一带一路”倡议与吉、乌两国国家发展战略在交通运输领域对接的重要体现，对提高中亚地区运输便利化水平发挥了示范引领作用。

阿卜杜阿利耶夫说，今年9月乌投资和对外贸易部宣布将与土耳其国家铁路公司签署相关合作协议，联合开发由土耳其出发经乌兹别克斯坦至中国的多式联运线路，这将进一步打通中国-中亚-西亚国际经济走廊。采取综合措施发展多式联运的国际运输体系将对共建“一带一路”国家经济增长产生重大影响。

阿卜杜阿利耶夫说，为实现乌国家发展战略同“一带一路”倡议对接，今年5月，乌总统米尔济约耶夫指示在乌投资和对外贸易部专门设立对华经济合作总局。目前，乌中双方正就建筑行业的标准问题进行协商，一旦统一相关行业标准，将进一步促进双方在基础设施建设领域的合作，也有利于中国企业赴乌投资兴业。

在共建“一带一路”地带动下，中乌双边贸易规模不断扩大。去年，中乌双边贸易额达62.6亿美元，比上年增长48.4%。中国是乌最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第一大出口目的地国。

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