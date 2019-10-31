以色列农展会开幕 专家看好以中农技合作

新华社耶路撒冷10月30日电（记者陈文仙 尚昊）为期两天的2019以色列农业展览会30日在以色列北部的马扬哈罗德国家公园开幕，参加展览会的以色列农业专家普遍看好与中国在农业技术领域的合作前景。

本次展览会内容丰富，涵盖农业灌溉、病虫害防治、施肥、园艺、播种、收割、可再生能源等方面的相关技术和设备，充分展示了以色列的农业创新技术和农业解决方案。

展会上，用于巡航和农药播撒的农用无人机，精准定位农作物生长阶段的感应监测器，可准确控制灌溉量与施肥量的滴灌设施，可接收卫星信号的无人驾驶农用机械等等，都吸引了大量专家和普通民众参观，也为企业和用户搭建了交流平台。

以色列化工集团农事部负责人、首席农学家格申·卡利安在接受新华社记者采访时表示，作为化肥领域的领先供应商，公司早在10年前就与中国开展了农业化肥方面的合作，在中国销售其化肥产品以及提供农业相关服务，中国市场潜力很大，期待进一步扩大在中国市场的业务。

以色列沙漠多，却创造了农业发展奇迹，很大程度上归功于其全球领先的滴灌技术。以色列滴灌技术企业瑞沃乐斯公司以色列业务部总经理迈克尔·罗森布劳表示，企业在中国开设了分公司，为中国用户提供滴灌解决方案和服务，相信未来合作空间会进一步扩大。

据悉，今年是以色列举办农业展览会的第12年。该展会是展示以色列农业创新技术的重要平台。今年，以色列首次将展期从过去的一天延长到两天。

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