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土耳其称若遭受攻击将继续叙北军事行动

2019年10月31日13:08  来源：新华网
 

　　新华社安卡拉10月30日电（记者施洋　郑思远）土耳其总统埃尔多安30日表示，如果在叙利亚北部的土耳其军队或目标遭到库尔德武装的攻击，土耳其将继续其在叙北的军事行动，甚至扩大“安全区”范围。

　　埃尔多安当天在议会会议上说，土军将对可能遭到的攻击予以还击。如果库尔德武装没有撤出距离土叙边界30公里以外的范围，“土方保留继续采取军事行动的权利”。

　　他还说，俄方已通知土方，目前已有约3.4万名库尔德武装人员以及3600件重型武器撤出土叙边境30公里以外，但根据土方情报，库尔德武装人员还未完全撤离。土方将与俄方共享得到的情报。土俄将于11月1日在叙利亚北部开始联合巡逻。

　　10月9日，土耳其军队进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙政府谴责土耳其的行动，表示将采取一切合法手段抗击。

　　17日，土耳其和美国就土军在叙北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。22日，土耳其和俄罗斯就缓解叙北部紧张局势签署谅解备忘录，规定自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。俄罗斯国防部长绍伊古29日说，叙利亚境内库尔德武装已在俄土谅解备忘录规定期限之前撤出“安全区”。

(责编：李婷(实习生)、刘洁妍)
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