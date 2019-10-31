中国之治 大道之行（望海楼）

今天，世界和中国的发展都面临很多挑战，国家之间的竞争，更多地体现在国家治理体系和治理能力的竞争。中共十九届四中全会审议中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定。这是新时代中国对中国特色社会主义制度和道路更加自信、更有定力的表现，是立足世界百年未有之大变局，胸怀中华民族复兴全局，迎接新的伟大斗争的关键一招。

中国之治，是历史上从没有过的新型国家治理体系。它不是凭空照搬的“飞来峰”，不是简单延续中国历史传统的母版，不是简单套用马克思主义的模板，不是其他国家社会主义实践的再版，也不是国外现代化发展的翻版，而是立足党的领导和社会主义制度这个本根，吸收了古今中外一切有益经验，是先进国家治理理论和实践的集大成者。有外媒甚至认为，中国提出的推进国家治理体系和治理能力现代化，是继“四个现代化”之后提出的第五个现代化。实现“四化”主要是在经济技术层面赶上世界，避免被“开除地球球籍”；推进国家治理体系和国家治理能力现代化，则是要充分地发挥中国特色社会主义的制度优势，更好地集中力量办大事，让经济和社会发展更好地满足人民群众的新需要。

中国之治，最大的优势是中国共产党的领导。中国共产党拥有理论、政治、制度、组织和联系群众等方面的现代治理能力，创造出新型而先进的国家治理体系。中国共产党最重视科学理论指导。党深刻理解和把握社会发展规律，具有高度的历史自觉，凝聚人民、领导人民主动改变命运、创造历史。党密切联系群众，把促进社会公平正义、增进人民福祉作为治国理政的一面镜子，不是居高临下地统治，而是团结群众、感动群众，让群众发自内心认可党，和党一起奋斗。党发挥政治优势，代表最广大人民利益、协调社会各方面利益，通过协商民主，保证人民平等参与、平等发展权利，焕发出发展的动力和活力。党发挥组织和制度优势，健全党的领导体系，增强党的领导力，形成强大的战略规划和资源调动能力。所以，推进国家治理体系和治理能力现代化，怎么改，怎么完善，我们都有清醒的定力、都有自己的主张。

中国之治，体现着对解决人类面临共同问题的中国智慧，更具有中国气派、中国特色、中国风格。中国的高效治理，具有明显制度优势和强大自我完善能力，跳出“其兴也勃焉，其亡也忽焉”的历史周期率，实现了人类历史上罕有的持续70年的经济快速发展和社会进步。新时代中国的国家治理体系和治理能力现代化，超越了西方政治家提出的“民治、民有、民享”的理念，创新实践着中华民族“大道之行，天下为公，选贤与能，讲信修睦”的理想，创新实践着马克思主义创始人提出的人民当家作主、人人全面发展的愿景。

（作者为国际问题专家）

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