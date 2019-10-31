新华社莫斯科10月30日电 专访：“中国共产党把为人民谋利益作为工作中心”——访俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫

新华社记者胡晓光 李奥 泽连科夫

“中国共产党人为世界树立了睿智楷模。中国共产党严明党纪、坚持党的领导、把为人民谋利益作为工作中心，正在坚定地克服一切困难，领导国家迈向社会主义伟大未来。”俄罗斯共产党中央委员会副主席德米特里·诺维科夫30日在接受新华社记者书面专访时做上述表示。

诺维科夫说，中国共产党在国家治理中采取的成熟科学态度是解释中国取得当前成就的一个视角。中国领导层清楚地认识到，领导干部只有率先垂范做到勤劳、诚实和谦虚，只有将为国家和人民谋幸福作为自己的第一要务，才能为中华民族伟大复兴开辟道路。

诺维科夫赞叹中国在脱贫领域取得的巨大成就，对相关数字印象深刻：2018年，中国农村贫困人口减少1386万人。新中国成立70年来，7亿多农村贫困人口成功脱贫。中国农村贫困发生率由1978年的97.5%下降至2018年的1.7%。世界上没有其他任何一个国家能取得这么大的脱贫成就。此外，中国共产党与中国政府的努力并不只放在脱贫上，还放在推进社会领域与公民的全面发展、推动高等教育和职业教育体系等方面。

诺维科夫说，中国领导层尊重人的价值、尊重人权。中国共产党鼓励人的全面发展，为人民谋发展，依靠人民实现发展。

诺维科夫说，中国共产党提出的“四个自信”让他印象深刻。“道路自信，是对中国特色社会主义道路方向和前景的信心；理论自信，是对中国特色社会主义理论体系的科学性、真实性和准确性的坚信；制度自信，是对中国特色社会主义社会制度的优越性及其先进性的信心；文化自信，是对中国文化价值观的认可，对其生命力的坚定信念。换言之，展现在我们面前的是由相互补充的‘四个自信’组成的信念体系。”

诺维科夫说，“四个自信”丰富了新时代中国特色社会主义思想，在治理体系现代化和中华民族伟大复兴征程中对促进国家全面进步发挥了核心作用。“四个自信”中的每一点对于加强中国共产党的领导作用、将广大群众团结在党的周围都非常重要。“成为社会意识的一部分后，这些信念能够为更有信心地向前发展创造条件。”

他说，中国共产党言行一致，始终把人民的需求放在优先地位。“我深信，中国共产党的经验应该成为希望领导人民取得胜利的各个政治力量的榜样。”

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