智利放弃举办APEC峰会 白宫：感到惊讶

【环球时报驻墨西哥特派记者 刘旭霞 环球时报记者 丛超】智利总统皮涅拉30日在总统府发表电视讲话，称由于国内近期爆发连串示威活动，智利政府将放弃主办将于11月和12月在首都圣地亚哥举办的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议和联合国气候变化大会。这是APEC历史上首次取消领导人非正式会议，引起广泛关注。

据智利24Horas电视台30日报道，皮涅拉在总统府说，这是一个艰难的决定，“我们完全理解APEC领导人非正式会议和联合国气候大会对于智利和全世界的重要性，但总统需要把人民的利益置于一切之上。”皮涅拉补充说，智利政府主要关心的是重建公共秩序，恢复公民的安全和社会安定，同时推动落实社会计划，以回应民众的诉求。他在讲话中将当前社会紧张局势比喻成家庭矛盾，“当家庭有问题时，父亲总是必须给予家人特权。作为总统，他必须给予同胞特权。”

路透社称，峰会的取消是对智利“拉美最稳定国家”形象的进一步打击。新加坡《海峡时报》称，智利取消APEC峰会的决定凸显了该国面临的严重问题，这个国家目前正在经历几十年来最严重的动荡。就在两天前，智利政府还坚称峰会将如期举行。

智利《第三日报》评论称，智利取消会议的决定将不仅是对其国际形象的严重打击，也使得智利失去作为签署中美贸易协定舞台的机会。美国总统特朗普前不久确认出席APEC峰会并认为美中能在峰会期间签署贸易协议。在得知智利APEC峰会取消后，白宫表示对此感到惊讶。路透社称，一名白宫官员表示，美国政府从新闻报道中得知了这一决定，正在寻求更多信息。美国“政治”新闻网称，一位熟悉中美经贸谈判的消息人士说，峰会的取消并不影响两国正在取得的进展。这位消息人士表示：“我们只需要找到一个合适的地方就可以了。”

美国《纽约时报》报道称，《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书埃斯皮诺萨发表声明说，正在咨询其他国家能否主办联合国气候变化大会，会议日期也将延后。英国《卫报》称，皮涅拉的决定可能会进一步扰乱各国对气候危机的应对。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，最近几个星期以来，智利各地爆发了大规模的抗议活动，起因是智利政府10月6日决定把地铁票价提高30比索(约合人民币0.3元)。皮涅拉于19日凌晨宣布圣地亚哥进入紧急状态，之后智利16个大区中的15个大区先后部分或全部进入紧急状态。皮涅拉26日要求全体内阁成员提交辞呈以重新组阁，回应民众的要求并适应新情况。智利从28日零时起取消全国范围内的紧急状态，以使智利恢复机构正常运转。

不过智利政府的系列举措效果并不大。据法新社29日报道，智利民众当天再度走上各地街头进行抗议。仅圣地亚哥一地就有将近万人聚集在意大利广场，有些人试图前往戒备森严的总统府，因此跟镇暴警察发生冲突。根据智利官方28日最新数据，示威活动已经造成至少20人死亡。

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