来自阿拉伯朋友的祝福

人民网兰州10月31日电（张卫华 赵千姿）走进甘肃兰州这个黄河穿城而过的城市，10月27日，“一带一路”新闻合作联盟第二期短期访学班8个阿拉伯国家的15位资深媒体人参观采访“金鼎牛肉面·鸿宾楼”马保子牛肉面第四代传人马文斌老先生后，中午时分，来到了“东方宫.中国兰州牛肉拉面馆”二层就餐。巧合的是，此时在这个餐厅的一层将要举办一场兰州当地人的婚宴。按照阿拉伯国家的习俗，当遇到举行婚礼时，应当前往给予祝福。为此，学员们纷纷表示希望为新人送上来自阿拉伯朋友的祝福。经征得新人及家人同意，学员们为不打扰新郎新娘及婚宴的举办，全体到达现场后，由埃及《共和国报》副总编穆斯塔法·埃尔布洛克发表祝福语。

新人对远道而来的阿拉伯朋友的到来表示欢迎，并邀请15位朋友一同上台。

埃及《共和国报》副总编穆斯塔法·埃尔布洛克作为访学班的学员代表，表达了对新人的祝福，他说，“中国和阿拉伯国家一些习俗是相似的，正是这些相似的习俗拉近了我们之间的友谊。今天，在你们喜结良缘的日子里，我代表埃及，突尼斯，阿曼，苏丹、阿联酋、科摩罗、黎巴嫩和毛里塔尼亚8个国家的15位资深媒体人，向新郎新娘送上阿拉伯人民的祝福，祝两位新人好运与福气结交，财源与吉祥结伴，问候与祝福结缘，真心相爱，生活幸福美满，也祝中国人民和阿拉伯人民友谊源远流长。”

两位新人及在坐亲朋好友对远道而来的阿拉伯朋友表示了热烈的欢迎，他们鼓掌欢呼，纷纷拿起手机记录这一难忘的时刻。“感谢人民日报，感谢人民日报带来的阿拉伯朋友”。

这场婚礼中的“小插曲”不仅给两位新人带来了惊喜，也为阿拉伯友人们展示了中国传统的婚俗文化，加深了对中国民俗的认知了解，成为他们此次中国之旅难忘的回忆。

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