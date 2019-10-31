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纪录片《创新中国》开播仪式在捷克举行

2019年10月31日08:42  来源：人民网-国际频道
 

人民网布拉格10月30日电（记者于洋）为庆祝中国与捷克建交70周年，“视听中国 全球播映”纪录片《创新中国》开播仪式10月30日在捷克首都布拉格举行。

根据安排，《创新中国》将于31日起在捷克雷吉奥电视台播放，每周播放一集，共6集。该节目主要讲述近年来中国在科技、制造等领域取得的巨大成就和崭新的社会风貌，用鲜活的故事记录了中国伟大的创新实践。

中国国家广播电视总局副局长高建民在致辞中表示，中捷建交70年来，友好合作始终是双边关系的主流，举办“视听中国 全球播映”系列活动是贯彻落实两国领导人共识，充实和丰富双方战略伙伴关系的重要举措，也是让捷克了解中国，促进中捷民心相通的重要途径。期待今后有更多的中国影视佳作在捷克电视媒体播出，使捷克民众更好地了解真实、立体、全面的中国。

捷克雷吉奥电视台台长马丁·康拉德说：“对于大部分捷克人来说，中国仍然是一个神秘的国度。几年前我第一次到中国，感受到真实的中国与想象中的中国非常不一样。媒体是一国民众了解另一个国家的重要渠道，我们希望通过播放《创新中国》等介绍中国的纪录片和节目，向捷克民众展示一个更加真实的中国，增进捷克人民对中国的了解。”

中国驻捷克大使张建敏说，《创新中国》从国际视野解读中国最前沿的科技突破和最新潮的科技热点，捷克政府也非常重视创新，提出了创新发展战略，希望打造未来之国、创新之国，相信《创新中国》的播出将会在捷克引起强烈共鸣，进一步促进中捷两国人民之间的相互了解，促进两国各领域，特别是创新领域的合作。

“视听中国 全球播映”活动由中国国务院新闻办公室指导，中国国家广播电视总局主办，精选70余部优秀视听作品，于8月至10月，在全球50多个国家60多家主流电视台和网络视听媒体平台播出。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
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