火烧冲绳首里城！熊本城之后，日本又一城被毁！

【环球时报-环球网 报道 记者 邢晓婧】31日凌晨，日本冲绳观光名所首里城突发大火，正殿、北殿和南殿被全部烧毁。当地民众大呼“痛心”!

据日本《朝日新闻》31日报道称，当地时间凌晨2时40分左右，首里城警卫员看到“黑烟飘起”，遂向那霸市消防局报警。那霸市消防局接警后，向周边消防局请求支援，目前已出动20台以上消防车，将近100名消防员参与救灾。

首里城为木制建筑，正殿被全部烧毁，与之相邻的北殿和南殿也未能幸免，被付之一炬。火星飞溅至附近的冲绳县立艺术大学，引起杂木林起火。首里城目前正在举行“首里城祭”，不确定着火时相关人员是否在场。

首里城是古代琉球国王居城，是冲绳乃至日本的珍宝，每天到访的观光客络绎不绝。环球时报记者上周刚刚来过首里城，看到大量来自世界各地的游客，其中以中国游客居多。此外，记者还看到大批日本中小学校组织学生到此进行修学旅行。目前尚未有关于伤者和被困者的信息，中国游客是否受此影响仍在持续关注中。

作为冲绳的代表性存在，当地居民对首里城遭遇火灾深表痛心。一名46岁的女性在接受《朝日新闻》采访时称，“首里城是重要的宝物，非常痛心”。得知发生火灾后，很多当地居民立刻赶往现场附近关注最新进展。

日本九州的熊本城在2016年的地震中遭受重创，修复至少花费10年时间。此次首里城“失守”，何时得以修复仍是未知数。

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