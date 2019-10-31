叙利亚宪法委员会在日内瓦正式启动

新华社日内瓦10月30日电（记者聂晓阳 陈俊侠）由叙利亚政府、反对派和民间人士代表组成的叙利亚宪法委员会30日在日内瓦正式启动，开始就宪法改革事宜展开工作。

联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森在当天的启动仪式上说，宪法委员会的启动使叙政府和反对派代表首次面对面坐在一起，这是一个“历史性时刻”，标志着持续近9年的叙利亚危机朝着政治解决的方向迈出重要一步。

彼得森说，叙宪法委员会将在联合国宪章和安理会决议的指引下，本着尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整的原则，在“叙人所有、叙人主导”的基础上进行宪法改革，并以此为契机全面推动叙利亚问题政治解决。一部拥有广泛代表性和包容性的宪法可以帮助治愈冲突造成的创伤，并为持久和解奠定基础。

彼得森表示，新成立的宪法委员会中妇女代表约占30%，基本达到了有关方面期待的最低值。

叙宪法委员会中代表政府的联席主席艾哈迈德·库兹巴里在仪式上说，只有本着强烈的意愿和明确的决心，才有可能实现该委员会预定的目标。代表叙反对派的联席主席哈迪·巴赫拉则表示，叙利亚人必须超越以往的创伤和痛苦，真正开始互相倾听和理解，并在这一过程中增进共识。

联合国秘书长叙利亚问题特使办公室30日晚些时候公布了叙宪法委员会全体成员名单。

根据有关安排，由150名成员组成的叙利亚宪法委员会将在启动仪式后开始数日的闭门讨论，以便为宪法改革和相关政治进程铺平道路。随后，一个45人起草小组将留在日内瓦继续进行具体工作。

叙利亚2011年发生内战。2018年1月在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会决定成立叙宪法委员会，这成为叙利亚政治进程的重要一步。今年9月23日，叙利亚政府和反对派就宪法委员会权限和核心程序规则达成协议。

根据联合国9月28日发布的叙利亚宪法委员会权限和核心程序规则，该宪法委员会既可以修改当前宪法，也可以起草一部新宪法。委员会由150名成员组成，其名额在叙政府、反对派和民间人士中平均分配。在此基础上，从政府、反对派和民间人士代表中分别遴选15名成员组成宪法委员会小组，负责宪法修改或起草具体工作。

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