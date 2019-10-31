英智库：就经济看 “拖欧”比“脱欧”更实惠

英国智库全国经济与社会研究所(NIESR)30日说，从对经济的影响看，即使脱离欧盟的进程继续延期，也比按照首相鲍里斯·约翰逊推动的新版协议“脱欧”强。

约翰逊本月初与欧盟达成新版“脱欧”协议。依照协议，英国与欧盟经贸关系今后会疏远。NIESR认为，英国将为这种关系付出代价。

NIESR经济学家阿诺·汉奇说：“协议能降低无序‘脱欧’风险，但同时排除了与欧盟维系更紧密经济联系的可能性。”

NIESR估算，今后10年内，英国如果按照约翰逊版协议“脱欧”，经济将比留在欧盟缩水3.5%；如果是在类似当前“脱而不决”、即英国进入欧盟市场仍然不受限制但缺乏长期保障的情形下，经济将比留欧缩水2%。

如果按照前首相特雷莎·梅版协议“脱欧”，英国经济相比留欧缩水3%；而如果出现“无协议脱欧”情形，经济将缩水5.6%。

在新版协议中，约翰逊没有要求英格兰、苏格兰和威尔士留在欧盟关税同盟。这意味着过渡期结束后，英国和欧盟之间可能出现关税和其他贸易壁垒。

另一家智库“变化欧洲中的英国”本月早些时候估算，约翰逊版“脱欧”协议会使英国人均国民财富相比留欧减少6%。

英国“脱欧”期限三度推迟，最新期限是明年1月31日。英国国内政治博弈的最新进展是12月12日提前举行议会选举。只是，选举能否破解“脱欧”僵局仍未可知。（王雪梅）【新华社微特稿】

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