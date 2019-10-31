首名白宫官员为弹劾调查作证 回避“套话”

美国国家安全委员会官员亚历山大·温德曼29日在国会作证，说他曾就白宫要求乌克兰方面调查民主党人乔·拜登父子的做法表达担忧。

针对特朗普的弹劾调查启动以来，温德曼是首名作证的白宫现任官员，也是迄今唯一“旁听”了特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话的证人。

【指认“不妥”】

温德曼是美军中校，29日穿蓝色军服出现在国会山。他1975年在乌克兰出生，3岁随家人移民美国，从军20年，现任国安会欧洲事务主管。

美联社获得并援引温德曼提前准备的书面证词报道，温德曼认为要求一个外国政府调查一名美国公民的做法“不妥”。他先后两次向国安会高层表达担忧。

第一次发生在美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰7月10日与乌方官员会面以后。桑德兰当时要求对方调查拜登的儿子亨特·拜登受聘乌克兰天然气企业贝里斯马控股公司。

温德曼说，他告诉桑德兰，向乌方所提要求“不合适”，“调查拜登及其儿子的要求与国家安全没有关系，这种调查国安会不插手、也不会推进”。

第二次是7月25日美乌总统通话以后。温德曼和国安会当时的同事以及副总统迈克·彭斯办公室人员在白宫战情室收听通话内容。

【回避“套话”】

温德曼的证词写道：“我意识到，如果乌克兰启动针对拜登家人和贝里斯马的调查，可以解读为有党派倾向的做法，毫无疑问，乌克兰会因而失去迄今所获得（共和、民主）两党的支持。上述这些都将损害美国国家安全。”

特朗普当天在社交媒体“推特”暗示他不认识温德曼，说“只需要看看通话内容记录就会发现”，所谓弹劾调查骗局就会不攻自破。

弹劾调查由众议院议长南希·佩洛西9月24日宣布，缘由是一名情报部门官员检举特朗普与泽连斯基7月25日通电话以提供军事援助为条件，要求乌克兰调查拜登父子，涉嫌滥用权力谋取个人政治利益。

白宫要求下，多名特朗普政府及白宫官员拒绝到众议院作证。

29日听证会上，共和党籍议员向温德曼“套话”，试图获得检举人的姓名。温德曼自述不是检举人，声明不知道谁是检举人。

【纠结“程序”】

为回应共和党籍总统和共和党籍议员对弹劾调查正当性的质疑，众议院民主党人29日发布一份涉及调查程序的决议，准备交由众议院全体31日表决。

为保护检举人、保持那名情报官员身份隐秘，众议院情报委员会等3个委员会迄今为止举行的所有弹劾调查听证会都采取闭门形式，超过四分之三的众议员因而无法了解调查进展。

共和党籍众议员莉兹·切尼29日指认弹劾调查带有秘密性质，抱怨特朗普的律师团队没有与证人对质的机会。

按照切尼的说法，民主党人就拟议决议推动31日表决只是给弹劾调查“穿上合法外衣”，无法抹去正当程序欠缺的“污点”。（郭倩）（新华社专特稿）

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