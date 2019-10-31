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美官员说巴格达迪尸体已“妥善处置”：海葬

2019年10月31日08:23  来源：新华网
 

　　美军参谋长联席会议主席28日说，已经“妥善处置”极端组织“伊斯兰国”头目阿布·贝克尔·巴格达迪的尸体。

　　多名美方官员披露，巴格达迪的尸体已经以海葬方式处理。

　　叙利亚库尔德武装声称，美方突袭行动成功，得益于这一武装提供的情报和信息，包括巴格达迪的脱氧核糖核酸(DNA)样本。

　　【含糊其辞】

　　美国国防部长马克·埃斯珀和参谋长联席会议主席马克·米利当天在五角大楼联合举行记者会。

　　米利说，巴格达迪引爆炸弹背心身亡后，美军把他的尸体碎块运送至一处“秘密设施”，为确认身份而作DNA比对。

　　他说，已经“依照我方标准作战程序和武装冲突法”，“妥善”完成对尸体的“处置”。

　　米利和埃斯珀没有披露“处置”细节情况。法新社以一名不愿公开姓名的五角大楼官员为消息源报道，巴格达迪的尸体已经被葬入海中。3名美方官员告诉路透社记者同样消息，拒绝披露海葬位置等具体信息。

　　美军2011年突袭“基地”组织头目乌萨马·本·拉丹在巴基斯坦的藏身地，打死本·拉丹，把尸体运至航空母舰，随后海葬。美方至今没有公布海葬确切位置。

　　【称赞“盟友”】

　　米利说，巴格达迪藏在叙利亚西北部伊德利卜省某地，距离叙利亚与土耳其边界大约6公里。

　　“为减少（突袭）美军承受的风险，防止误会和（局势）升级”，美方事先“经由冲突降级机制与这一地区相应军方和其他组织协调”。

　　“叙利亚民主军”高级顾问波拉特·卡恩在社交媒体“推特”说，这一武装的线人为美军突袭提供重要情报和信息。

　　“5月15日开始，我们一直与（美国）中央情报局联手追踪巴格达迪，密切监视他……巴格达迪频繁变换住处……我们的线人能够接近巴格达迪，带出巴格达迪的内衣，用于DNA检测，从而确保这个人百分之百是巴格达迪本人。”

　　卡恩说，线人“参与发送坐标、引导（突袭士兵）机降，参与行动直至最后一刻，使行动得以成功”。

　　这一武装的发言人穆斯塔法·巴利告诉美国有线电视新闻网，除衣物，线人还获得巴格达迪的血液样本。

　　一名不愿公开姓名的美国国务院高级官员告诉媒体记者，“叙利亚民主军”发挥“关键”和“非常、非常重要的作用”。

　　“叙利亚民主军”以库尔德武装“人民保护部队”为主。美军先前在叙利亚与库尔德武装联手打击“伊斯兰国”，但在土耳其越境进攻这一武装控制区后撤离；库尔德武装指认美方“背后插刀”。

　　国防部长埃斯珀在记者会上说，驻叙利亚美军部队“重新部署”的目的是继续打击“伊斯兰国”，留在叙利亚的美军将与“我们曾经并肩作战的‘叙利亚民主军’保持密切接触”。

　　【将发视频】

　　米利说，将在完成解密程序后发布突袭行动录像和照片。

　　他拒绝证实总统唐纳德·特朗普对巴格达迪死前言行的描述是否属实。

　　特朗普27日宣布巴格达迪死讯时说，他在白宫观看突袭实时画面，如同“看电影”。

　　他描述，巴格达迪逃进一条没有出口的隧道，遭军犬追赶，在生命最后时刻“大哭、呜咽和尖叫”，走投无路，自杀身亡。

　　米利说，他不知道特朗普从哪里获知上述细节，可能直接来自突袭士兵所作叙述，原因是特朗普先前打算与突袭士兵交谈。

　　按照米利的说法，他自己没有与突袭士兵交谈。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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