“中国－联合国和平与发展基金”项目稳步落实

人民网联合国10月29日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军29日表示，在中方与联合国的共同努力下，中国－联合国和平与发展基金资助项目稳步落实，有力促进了非洲和平与安全事业、2030年可持续发展议程和“一带一路”建设，惠及大多数发展中国家特别是非洲国家，展现了中国坚定支持多边主义、坚定支持联合国事业、坚定支持秘书长工作的郑重承诺。

当日，中国-联合国和平与发展基金指导委员会第四次会议在纽约联合国总部召开。联合国秘书长办公室主任维奥蒂主持会议，中国常驻联合国代表张军、财政部行政政法司司长王瑛、外交部国际司参赞赵星以及联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民等出席。会议回顾了2016-2018年基金项目落实情况，批准了2019年拟议项目，确定了2020年基金支持的优先领域，审议了基金财务状况等。

张军指出，明年是联合国成立75周年，也是基金设立五周年，要继续坚持基金设立初衷，精准确定优先领域，全力打造旗舰项目，不断完善工作机制，着力抓好宣介推广，切实将各项工作落实到位，做到有理念、有方案、有行动、有效果。王瑛司长强调，中方积极履行承诺，及时向基金注资，为基金运转提供了有力保障，希望进一步加强预算绩效评价，完善内部控制体系建设，严格审核差旅等一般性支出，不断提高使用绩效。赵星参赞强调，要加强项目监测和评价，加强成果宣传，持续扩大影响，打造更多看得见、摸得到、留得住的项目。

维奥蒂感谢中国政府资助并表示，基金资助方向和秘书长愿景志同道合，秘书处愿同中方一道努力，推动基金在维护国际和平与促进共同发展方面发挥更大作用。刘振民强调，基金在支持可持续发展目标落实方面发挥了重要作用，联合国经济和社会事务部愿继续同中方加强合作，落实好基金项目，不断将可持续发展从目标变为现实。

中国-联合国和平与发展基金是2015年9月习近平主席出席联合国成立70周年峰会期间宣布的重大务实举措。2016—2018年，基金共支持了60余个项目，预算总额4600多万美元，其中17个项目已经完成，取得了积极成效。

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