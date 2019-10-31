中国驻意大使向诺奖得主卡洛·鲁比亚颁发“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章

人民网罗马10月30日电（记者 叶琦）2019年10月30日，驻意大利大使李军华会见了诺贝尔奖得主、意大利终身参议员卡洛·鲁比亚教授，并向其颁发了“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章。

李军华表示，“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章授予那些为新中国成立和建设作出杰出贡献的各界代表和国际友人，表达敬意和感谢、传递友谊与合作。鲁比亚教授是中意科技合作的杰出代表，长期以来为推动中意和中欧科技合作做出了卓越贡献，获此殊荣体现了中方对鲁比亚教授的高度肯定和赞赏，表达了中国人民对意大利友人的深厚情谊，彰显了中国在“一带一路”倡议下对推动中意科技创新合作的高度重视。新中国70年辉煌成就与对外开放合作密不可分，中国将继续推动更广泛的国际科技创新合作，为构建人类命运共同体做出更大贡献。希望鲁比亚教授继续推进中意科技创新合作，为中意科技发展贡献更多力量。

鲁比亚表示，获得“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章感到无比荣耀，很荣幸参与并见证中国的科技创新发展，愿与中方合作伙伴继续携手努力，为两国及中欧科技合作与人才交流搭建更多平台，为能源未来和世界可持续发展提供科技支撑。

鲁比亚是世界著名物理学家、意大利终身参议员，1984年获得诺贝尔物理学奖。鲁比亚在粒子物理实验领域做出了杰出贡献，提出了能量放大器的概念，着眼研究未来能源供应问题和可再生新能源技术，为新能源开发提供了新的理论空间。三十多年来，鲁比亚一直致力于推动中欧科技合作，取得了一系列重要成果，并获得2015年度中华人民共和国国际科学技术合作奖。

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