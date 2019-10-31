日本老龄化问题日趋严重

日本总务省近日公布的人口估算数据显示，目前日本全国65岁以上老年人比上年增加32万人，达到3588万人，占总人口的比例升至28.4%。预计今后该比例还会上升，2025年可达30.0%，2040年达35.3%。

随着老龄化问题日趋严重，日本国内各种新的社会问题层出不穷，引起各界普遍担忧。日本一家调查公司10月24日公布的问卷调查显示，在令人感到不安的因素中，“高龄司机交通事故”排名第一，占比71.5%。截至2018年底，日本75岁以上的高龄司机达563万人，据推算到2020年将增至600万人。高龄司机导致的交通事故不断增加。2018年度75岁以上高龄司机引发的死亡事故为460起，占整体的14.8%，创历史新高。

老龄化问题加重对日本经济社会产生多重负面影响。养老、医疗等负担持续加重，日本政府财政面临巨大压力；日本劳动力不足；年轻人对社会保障缺乏信心，提前规划养老，削减消费，导致日本难以摆脱通货紧缩……

人口老龄化问题使得很多人对养老金制度的担忧与日俱增。日本共同社日前进行的一项调查显示，84%的受访者对日本目前的养老金制度方面感到不安。关于对晚年感到不安的理由，爱知县一名38岁的男性农民称“如果少子老龄化继续加剧，养老金会减少”，北海道一名27岁的男性职员表示“有可能拿不到养老金”等，纷纷表达了对养老金发放金额减少和制度本身崩溃的担忧。

有分析指出，对日本政府和社会来说，急需继续进行各项改革，以便应对日趋严峻的老龄化社会现实。日本厚生劳动省10月18日在社会保障审议会养老金小组会议上提出了将目前可在60岁至70岁之间选择的公共养老金领取起始年龄放宽至75岁的方案。今后将就扩大年龄范围的利弊及效果展开讨论。此举旨在鼓励身体健康的老年人就业，从而支撑养老金制度。日本公共养老金领取起始年龄基本上为65岁，根据开始时间的不同，金额会有所增减。65岁之前开始领取，金额每个月减少0.5%。60岁开始领取与65岁开始的人相比减少30%。而如果推迟至66岁至70岁，则每个月增加0.7%，选择从70岁开始将增加42%。

老龄化还导致日本社会医疗费金额也在不断增加。日本厚生劳动省9月26日发布消息称，2018年度为治疗伤病支付给全国医疗机构的“概算医疗费”达到42.6万亿日元（1美元约合109日元），较上年度增加约3000亿日元，创历史新高。为此，日本政府采取通过预防医学等方法来减少医疗费用支出。

另据厚生劳动省近日发布的数据，2025年战后第一次婴儿潮时期出生者将全部达到75岁以上，将出现约27万护理职员缺口。为此，日本政府目前解决问题的突破口放在了增加从事护理工作的外国劳动力上。

（本报东京10月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 16 版）

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