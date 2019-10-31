搭建起文化和体育的沟通桥梁

“喔！”“耶！”在这个有些炎热的下午，巴西里约热内卢博塔弗戈足球俱乐部的球场里传出阵阵热烈的欢呼。欢呼者中有很多巴西孩子，他们脸上贴着中巴两国国旗贴纸，手中挥舞着两国国旗，目不转睛地盯着激战正酣的两支球队——中国山东鲁能青少年队和巴西博塔弗戈青年队。

这是10月28日逐梦巴西·中巴足球嘉年华的活动现场，一场五人制足球赛正在进行。虽然是友谊赛，但双方球员没有丝毫松懈，拼抢十分积极，你来我往的进球让现场高潮迭起。经过激烈较量，比分锁定在5∶4，巴西队略胜一筹。

16岁的闫恒烨是山东鲁能青少年队的队长，在比赛中进了一粒球，他说自己第一次踢正式的五人制比赛，经验不足。“巴西球员节奏非常快，脚下技术很好，虽然个子小，但身体灵活，擅长发挥自身优势。”闫恒烨告诉记者，“博塔弗戈是巴西五人制足球水平最高的俱乐部，和他们比赛对我们而言是一个很好的锻炼。”

中宣部副部长梁言顺出席了当天的活动，他在致辞中说，本次中巴足球嘉年华活动将在两国之间搭建起一座文化和体育的沟通桥梁，也将进一步加深两国人民的传统友谊。他希望青年朋友争做两国间文化、友谊、和平的使者，通过包括足球运动在内的多种形式，推动中巴两国的交流不断向全领域和纵深发展。

“我们期待未来鲁能9至13岁的小球员能来巴西训练，融入巴西球队，参加当地正式联赛，坚持三五年，打下坚实的技术基础。”鲁能巴西体育中心负责人孙立臣对记者表示。2014年成立的体育中心位于圣保罗州幸福港市，是中国足球在海外第一块青训基地，现以培养中巴年轻球员为主。

愿望的实现似乎并不遥远。巴西总统博索纳罗不久前访问中国，在两国发表的联合声明中，特别强调加强足球合作，对增进两国相互了解和相互理解具有积极作用。在孙立臣看来，这无疑将对中巴足球合作起到促进作用。“两国足球合作途径很多，中国球员可以加入巴西当地的训练，巴西优秀的足球教练和球员也可以去中国，促进中国足球水平的提高。”

“足球合作不仅是体育上的，还有文化和商业上的。巴中足球合作前景广阔。”博塔弗戈俱乐部主席内尔松·穆法雷杰对记者表示，“我们曾有队员去中国训练，这就是合作的开始。中国在巴西有很多投资项目，我们欢迎中国的投资者，也期待中国球员的加入。”

巴西公民部体育事务局官员罗纳尔多·利马致力于足球事业20余年，他表示，近年来充分感受到巴中两国对足球运动的高度重视，双方合作意愿更加强烈，他愿继续积极推动两国在足球领域的交流合作。

（本报里约热内卢10月30日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 16 版）

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