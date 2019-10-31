中企承建的蒙古国跨区域高压输变电项目竣工

本报乌兰巴托10月30日电 （记者霍文）由中国企业承建的乌兰巴托至曼德勒戈壁330千伏输变电项目竣工仪式近日在蒙古国中戈壁省省会曼德勒戈壁举行。

该输变电项目是蒙古国首条跨区域高压输变电线路，旨在改善当地电力供应，增强电网安全稳定，降低用电成本。中戈壁省政府网站报道称，该项目实现了蒙古国中央电力系统和南部电力系统的互联互通，保障了该国南部电网的安全可靠运营。

蒙古国能源部部长达瓦苏荣表示，这是蒙古国首条330千伏高压输变电项目，项目完工正值两国人民共同庆祝蒙中建交70周年之际，意义重大。该项目将解决当地电力供应短缺的问题。近年来，中国帮助蒙古国建设的务实民生项目不断落地，大大促进了蒙古国经济社会发展，蒙古国人民受益良多。

中戈壁省省长巴特额尔登表示，该项目不仅为中戈壁省提供了可靠电力供应，对该省乃至蒙古国国家经济社会发展具有重要意义，同时为未来蒙古国东西部电网联通创造了条件。

中国驻蒙古国大使邢海明表示，中国向蒙古国提供的无偿援助和优惠贷款，用于支持该国基础设施和重大民生项目建设，极大地促进了蒙古国经济社会发展，对加强“一带一路”倡议同蒙古国“发展之路”战略对接、推动蒙古国经济社会发展有着重要作用。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)