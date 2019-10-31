“我今天把女儿带来，一起参加欧洲议会欧中友好小组成立仪式，表达我对欧中关系的支持，也希望下一代能够了解中国，推动欧中合作更进一步！”日前第九届欧洲议会欧中友好小组成立仪式上，新当选的匈牙利籍欧洲议会欧中友好小组副主席乌伊海伊在发言中表示。

本届欧洲议会欧中友好小组成立仪式在法国斯特拉斯堡欧洲议会大厦举行。来自欧洲议会、中国驻欧盟使团、媒体等各界代表出席了成立仪式。会议选举产生了新一届领导层，欧洲议会国际贸易委员会第一副主席、来自捷克的扎哈迪尔当选为小组主席，盖琳担任欧洲议会欧中友好小组秘书长。欧中友好小组还设立了荣誉主席，邀请小组创会主席、前主席德瓦担任荣誉主席，德里克·沃恩担任荣誉副主席。

欧洲议会欧中友好小组成立于2006年12月，旨在客观介绍中国，促进欧洲议会对中国的了解，从而在欧盟决策层面促进中欧关系发展，维护中欧友谊，推动中欧合作。上届欧洲议会欧中友好小组是当届议会中最大的友好小组，共有48位议员，分别来自20个国家，跨议会八大党团，其中有15位担任党团主席、议会委员会和代表团领导等重要职位。

近年来，欧洲议会欧中友好小组多次组织欧洲议员到中国访问，推动中欧相互理解。在人权、涉疆、涉藏等问题上，欧洲议会欧中友好小组积极发声，推动欧洲议会和欧洲社会客观、公正认识事实真相，为中欧关系增添正能量。

扎哈迪尔在发言中表示，将组织欧洲议会议员同中国密切交流，加深理解，推动欧中经贸、创新等领域合作。“希望欧中能够签订高水平的双边投资协定，向外界释放欧中务实友好合作的信号。”

“一带一路”在欧洲受到越来越多的关注和支持。欧洲议会欧中友好小组副主席克拉来自德国，他希望借共建“一带一路”东风，邀请中国参与家乡德累斯顿地区的铁路建设，“中国铁路建设技术成熟，成本低，希望‘一带一路’项目能够在我的家乡落地。”克拉将赴中国访问，他说，届时将拜访中国政府相关部门及企业，推动德中在基础设施建设领域的合作。

中国驻欧盟使团公使衔参赞费胜潮在发言中表示，中国驻欧盟使团将一如既往支持欧洲议会欧中友好小组开展对华友好合作。中欧不应该被个别负面报道所羁绊，而忽视双方巨大的共同点，比如在气候变化、维护多边主义和自由贸易等方面中欧有巨大合作空间。

德瓦说：“中国发展迅速，在多极化的世界中已经是最重要的角色之一，欧洲和中国应该在相互尊重、求同存异的基础上深化友好合作，这对双方有利，对世界也有利。”

（本报法国斯特拉斯堡电）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 16 版）

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