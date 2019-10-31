打造通往世界的航运枢纽

图为埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴博莱国际机场新航站楼外景。

中国交建供图

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中国企业在埃塞俄比亚建设的博莱国际机场新航站楼极大提升国内外旅客体验，令来自世界各地的旅客耳目一新。随着这座现代化的新航站楼的启用，埃塞俄比亚在机场设施水平、旅客运送能力和相关服务方面朝全球最高航空业标准的方向又迈进一步。

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，一座银白色的钢结构航站楼在蓝天绿树的映衬下显得格外引人注目。这座新航站楼属于博莱国际机场改扩建项目，由中国交通建设股份有限公司（中国交建）承建，于2015年开工建设，今年年初正式投入运营。航空业是经济增长的催化剂之一，该项目将助力埃塞俄比亚打造地区航空运输中心。

“新航站楼的启用极大疏解旅客超负荷问题”

“两年前，我曾经来到埃塞俄比亚，当时的航站楼内人满为患，拥挤不堪，设施极其简陋。如今真是焕然一新，新航站楼完全符合国际机场配备标准，这着实让人感到意外。”正在候机的德国旅客克莉丝汀对记者如是感慨。

与旧航站楼形成鲜明对比，改扩建后的新航站楼配有先进的安保系统、自助值机登机系统、宽敞的抵达和离境大厅、商品齐全的免税店、环境整洁的餐厅、豪华现代的五星级酒店等，大大提升旅客的乘机及候机体验。在候机过程中，记者发现不少旅客正在用手提电脑上网。一名旅客表示，新航站楼的无线上网速度令人满意，“能够安静地在机场坐下来舒适地上网，这在前几年简直无法想象”。

中国交建博莱国际机场项目经理李秀栋对记者介绍说，扩容后的新航站楼旅客吞吐量由原来旧航站楼的每年700万人次，提升至现在的2200万人次。

埃塞俄比亚地处东非，平均海拔3000米，地势较高，交通不便，大力发展航空运输业成为其必然选择。埃塞俄比亚政府也一直致力于打造连接非洲与世界各地的地区航空运输枢纽。

博莱国际机场总监兼埃塞俄比亚机场代理首席执行官盖特尼表示，“新航站楼的启用极大疏解旅客超负荷问题，将助力亚的斯亚贝巴打造非洲地区航空运输中心。”

埃塞俄比亚航空集团首席执行官泰沃德表示，博莱国际机场改扩建项目是埃塞俄比亚航空“2025年愿景”的重要一环，将助力其实现未来15年内成为非洲领先的航空集团的目标。他们将进一步完善航线网络，努力打造非洲通往世界的航运枢纽。

“感谢中国帮助我们推动实现地区互联互通”

埃塞俄比亚总理阿比表示，机场是一个国家的窗口和名片，埃塞俄比亚作为非盟总部所在地和联通非洲与世界各地的重要枢纽，不堪重负的航站楼将大大制约本国的航空运输和经济发展。“感谢中国帮助我们推动实现地区互联互通。中国交建是能打硬仗、值得信赖的企业。”

阿比总理的好评背后是中国交建博莱国际机场项目工作人员的辛勤汗水和智慧心血。李秀栋告诉记者，“博莱国际机场国内航站楼已有将近60年的历史，国际航站楼也有20多年的历史，关于这个机场的所有资料图纸如今早已不知去向，这给我们的施工带来巨大挑战。”

没有图纸，没有参考资料，这着实让李秀栋犯了难。机场管线又多又杂，即使有图纸也不一定能知道每一条管线的具体位置，哪个在先、哪个在后，而任何一条管线都关系到机场的有效运行。回忆起当时的心境，李秀栋用“心乱如麻”来形容，“经历过那么多工程，还是头一次碰到没有图纸资料的情况。”

为此，项目组决定从国内购买先进的地层扫描仪，凭借自己的力量勘测地下管线。经过一次次的探测，曾经一团乱麻的管线问题被逐一破解，复杂的管线图在工程人员经历了无数个夙兴夜寐的攻坚克难后变得精准清晰。

由于该项目是机场航站楼的改扩建项目，在建设过程中还要保证机场的正常运行。“这就像戴着镣铐跳舞，对工期内能否如期完成有巨大的限制。施工时间被严格限制，施工条件也有严格限制，如不能有噪音，不能有灰尘……同时还有系统兼容等各种问题，都必须在4年的合同限期内解决，这让我们感到巨大压力。”李秀栋说。

开会、讨论、加班，没有上下班概念，没有双休日，就这样周而复始，在项目人员的共同努力下，博莱国际机场航站楼改扩建项目如期完工。“每天工作都很累，但想到以后再次踏上这片土地时的成就感，一切付出都是值得的。”当被问及在这个非洲国家的坚守是否值得时，李秀栋这样告诉记者。

“到中国企业工作，我的生活更加出彩”

在中国支持埃塞俄比亚发展基础设施的过程中，越来越多当地青年的梦想也开始与这些中国工程交织。曾经担任博莱国际机场项目现场经理的那洪，通过自身努力和中国员工的帮助，从技术员成长为现场经理，只用了3年时间，而正常情况下，这个提升过程需要5年。如今，带着在中国企业学到的技术，那洪已被瑞士一家建筑公司录用。逢年过节，那洪都会给他的“中国师傅”李秀栋发来祝福短信，发自肺腑地感谢他曾经的帮助。生活工作中遇到困难时，他也会和李秀栋交心探讨。

在项目上，像那洪这样通过在中国企业工作改变命运的年轻人还有很多。项目合同工程师、当地雇员泽盖告诉记者：“我在中国交建工作已有10年，在这里，我的收入增加了，也学到了本事，中国朋友的敬业精神和手把手的指导令我感动。到中国企业工作，我的生活更加出彩，未来有了更多发展的可能，身边不少朋友都十分羡慕。”泽盖自豪地说。

不少埃塞俄比亚青年希望能到中国企业工作，实现人生理想，改变生活轨迹。在亚的斯亚贝巴大学校园采访时，不少学生看到记者都会过来询问有没有到中国企业工作的机会，不管是会讲中文的，还是不懂中文的，他们都会对记者说：“中国朋友，值得我们信赖。”

（本报亚的斯亚贝巴电）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)