绝大多数国家坚决反对美国等国借涉疆问题干涉中国内政

新华社联合国10月29日电 （记者王建刚）联合国大会第三委员会29日审议人权问题时，绝大多数国家表示坚决反对美国等国家借涉疆问题干涉中国内政，通过共同发言、单独发言等形式，支持中方在新疆采取的反恐举措。

白俄罗斯代表54个国家作共同发言，赞赏中国坚持以人民为中心的发展思想，取得举世瞩目的成就，为国际人权事业作出重要贡献；积极评价新疆反恐和去极端化举措的成效，认为这些举措扭转了新疆安全形势，有效保障了新疆各族人民基本人权；反对有关国家将人权问题政治化、对别国进行点名指责和公开施压，呼吁有关国家停止对中国进行无端指责。

巴基斯坦、俄罗斯等30多个国家也在会上发言，赞赏中国为促进和保护人权作出的努力及取得的巨大成就，支持中方在新疆采取的反恐举措，反对有关国家借人权问题挑起对抗、干涉别国内政的做法。

针对美国、英国等个别国家就涉疆问题发表的不实之词，中国常驻联合国代表张军予以严厉驳斥。张军表示，美国、英国等国在涉疆等问题上无理指责中方，粗暴干涉中国内政，蓄意在联合国挑起对抗，中方对此坚决反对、绝不接受。

张军强调，美国的种种论调颠倒黑白，完全不符合事实。中国在人权领域取得的成就有目共睹。新疆采取的预防性反恐和去极端化举措于法有据、顺应民意，不是人权问题，更与种族歧视无关。无论个别国家如何巧舌如簧，都抹杀不了新疆人权事业的历史性成就，否定不了新疆反恐和去极端化举措的显著成效，改变不了中方维护国家安全稳定的坚定决心。

张军强调指出，美国的种种论调暗藏不可告人的政治目的，完全是别有用心。人权从来都是美国搞霸权主义、强权政治的工具。所谓关心人权，不过是美国干涉别国内政时一个伪善的借口。美国一再借涉疆问题对中国指手画脚，造谣污蔑，目的就是破坏中国稳定，阻挠中国发展，用心十分险恶，图谋不会得逞。

张军还表示，美国的种种论调不得人心，完全是逆历史潮流而动。白俄罗斯代表54个国家作共同发言，巴基斯坦、俄罗斯等国也纷纷发言，积极评价中国人权成就和新疆反恐和去极端化举措。今年3月，中国完成了第三轮国别人权审议，120多个国家高度赞扬中国人权成就。今年7月，50个国家联合致函联合国人权理事会主席和人权高专，明确支持中方在新疆采取的举措。这充分说明，世界人民的眼睛是雪亮的，公道自在人心。我们正告美国及有关国家，不要站在国际社会的对立面，不要在错误的道路上越走越远。有的国家手上沾满了鲜血，有何资格在这里指责别人、说三道四？展望未来，中国将坚定不移走中国特色社会主义道路，坚持不懈地保护和促进人权。没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐，中国的明天一定会更好。

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 03 版）

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