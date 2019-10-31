“向世界展现一个更加开放包容的中国”（进博会观察）

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。来自150多个国家和地区的3000多家企业签约参展，50万专业采购商和观众注册报名。与首届进博会相比，第二届进博会规模更大、质量更高、活动更丰富。接受本报记者采访的各国参展商表示，进博会作为中国主动扩大进口和开放市场的重大举措，为世界各国共享中国发展机遇、各国企业开拓中国市场和深化互利合作提供了重要平台，有助于促进中国经济高质量发展，更好满足中国人民日益增长的美好生活需要。

“我们深刻感受到中国市场的发展潜力”

“通过举办进博会，中国释放了主动向世界进一步开放市场的强烈信号，这也将更好满足人民美好生活需要。”法国达能集团全球副总裁谢伟博说，进博会为达能提供了独特机遇与广阔平台，使海外的创新产品能够更快进入中国，推动中国消费升级。

丹麦乐高集团全球首席执行官倪志伟表示，首届进博会举办一年来，乐高在中国的品牌零售店增加了70多家。“我们深刻感受到中国市场的发展潜力。我们对第二届进博会抱有很高期待，在展台布置和展品的规划上将更加用心。”

总部位于法国的赛诺菲是改革开放以来第一批进入中国的跨国药企之一。赛诺菲中国区总裁贺恩霆认为，进博会的医疗展区已经成为众多跨国药企开拓市场、展示形象的重要窗口，更多全球顶尖新产品、新技术将出现在本届进博会上。赛诺菲将充分展示在产品创新、数字化创新以及健康管理模式创新方面的优势和成果，更好满足中国人民的多元化健康需求。

德国阿吉斯装备制造集团大中华区董事长张毅表示，中国对生态环保的重视为阿吉斯开拓中国市场带来了重大机遇。第二届进博会上，阿吉斯将首发并展示根据中国市场需求设计并制造的固废及建筑垃圾处理设备。“把设备带到进博会、带到中国市场只是第一步，我们更希望引进消化吸收相关技术，在中国组装、生产设备，搭建固废垃圾再利用的产业链。”

丹麦制药企业诺和诺德公司大中华区总裁周霞萍认为，举办进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措，体现了中国支持多边贸易体制、推动贸易自由化便利化的一贯立场，同时也为全球企业提供了一个展示形象、交流学习、开展合作的开放型平台。

瑞典医科达中国区副总裁、市场总监刘建斌表示，该企业在首届进博会上的明星展品目前已有多台在中国的医院投入临床使用。本届进博会上，他们将为观众展示完整的智慧放疗中心“精准放疗全流程”解决方案，这是5G、人工智能与最新放疗技术的结合。

“期待与中国合作伙伴碰撞出新的火花”

总部位于美国的霍尼韦尔是第一批承诺参加首届进博会的跨国公司之一。今年，霍尼韦尔第二次参加进博会，展位面积比去年扩大3倍。霍尼韦尔中国总裁余锋表示，首届进博会上，霍尼韦尔与中国企业签署10多项协议，其中一些项目已经开花结果。“今年的进博会上，霍尼韦尔将展示30多项创新技术，包括互联飞机、智慧建筑、智能制造、互联供应链、安全及能效解决方案六大板块，其中多项技术和解决方案是首次在中国市场推出。”

“进博会向世界展现一个更加开放包容的中国。通过参与此次盛会，我们热切期待与中国合作伙伴碰撞出新的火花。”总部位于法国的施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正说，公司计划在3年内把在中国的研发投入增加50%，增进与中国合作伙伴的协作，为推动建设开放型世界经济作出更多贡献。

“通用电气是中国改革开放进程的见证者、参与者和受益者。我们期待进博会越办越好，为所有参与者创造新的增长机会。”通用电气国际业务总裁兼首席执行官段小缨表示，今年，通用电气将以“当智慧遇上机器”为主题，通过展示一系列覆盖能源、航空、医疗、油气和智能制造等领域的技术、解决方案和成功案例，讲述企业如何努力满足中国在清洁能源、城镇化建设、可及医疗和“互联网+”等领域的市场需求，助力中国经济转型升级。

首届进博会上，欧姆龙“FORPHEUS”乒乓球机器人成为一大亮点，吸引众多观众参与体验。今年的展会上，欧姆龙将紧扣智能和自动化的主题，全方位展示传感、控制和思考技术，机器人一体化生产线以及智慧农业解决方案。欧姆龙株式会社执行董事、全球投资者关系及品牌沟通本部长井垣勉说：“去年成功的参展经历，让我们对今年的进博会充满期待。进博会展现了中国强大的市场购买力，我们也感受到中国同各国加深经贸合作的决心。”

“展现中国推动构建开放型世界经济的决心”

韩国希杰集团是第二次参加进博会。该集团中国区总裁朴根太表示：“中国是一个快速发展的新兴市场，并且已经进入消费规模持续扩大的发展阶段。进博会能够帮助外资企业更加全面、迅速地了解中国市场，针对中国市场的变化做出相应改变和提升。”

欧莱雅集团也是进博会的“老朋友”。欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞表示，近年来，“中国速度”令世界惊叹。“在中国，我感觉自己比在其他任何地方工作时都更有活力。中国持续优化的营商环境和激情饱满的年轻人，深深感染着我。中国是一个‘海阔凭鱼跃’的地方。我感到自己‘如鱼得水’。”

“进博会展现中国推动构建开放型世界经济的决心。”戴尔科技集团全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，戴尔借助进博会这一平台，展示了丰富的产品组合及解决方案，同时与各国参展商及观众进行了良好的互动与沟通。戴尔将继续坚定“在中国，为中国”的战略，积极参与中国市场的数字化转型进程，为推动中国经济高质量发展贡献力量。

“中国正在继续主动扩大进口，改善投资环境。毫无疑问，这些举措将为各国企业提供更有利的发展环境和更多商业机遇。”路易达孚集团全球副总裁周学军表示，进博会为各国企业提供了一个展示企业愿景与行业发展趋势的窗口，也为其提供了与现有及潜在合作伙伴深化合作、开拓商机的机会。

普华永道中国创新与私营企业服务主管合伙人黄佳认为，进博会为供需双方搭建贸易平台，提供了高效、全面了解中国巨大市场需求的机会。这一平台让参展商直面潜在客户，解决客户需求，从而更好地为客户提供定制化服务。

（本报记者牟宗琮、李琰、暨佩娟、陈尚文、王骁波、李欣怡、白紫微、任皓宇）

《 人民日报 》（ 2019年10月31日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)