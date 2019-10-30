费尔南德斯当选阿根廷总统 面临多重治理挑战

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人民网讯 综合报道，据阿根廷国家选举委员会27日晚公布的计票结果，阿根廷中左翼反对派总统候选人阿尔韦托·费尔南德斯在27日举行的总统选举投票中得票率超过45%，战胜现任总统毛里西奥·马克里，成功当选新一届总统。他的竞选搭档、前总统克里斯蒂娜当选副总统。

依据阿根廷选举法，总统候选人得票率超过45%，或得票率达到40%且领先第二名候选人至少10个百分点可直接当选。

费尔南德斯受到阿根廷选民欢迎，并被视为前总统基什内尔的“继承者”，他是否能够带领阿根廷走出经济泥潭引发关注。

时隔数年复出 赢得民心

费尔南德斯曾两次出任内阁首席部长（总理）。费尔南德斯出任内阁首席部长期间，正值阿根廷遭遇经济危机，他通过与国际货币基金组织谈判，帮助阿根廷走出了债务违约的阴影，并与时任总统的基什内尔搭档，为阿根廷经济多年持续高速增长做出了重要贡献。

2008年，受克里斯蒂娜政府宣布实施农产品出口浮动税率引发农业团体不满影响，费尔南德斯辞去内阁首席部长职务。辞职后的费尔南德斯继续学者生涯，很少出席政治活动。今年5月，先前积极竞选总统的克里斯蒂娜宣布与费尔南德斯搭档，由费尔南德斯竞选总统，克里斯蒂娜改为参选副总统，他才回到公众视野。

时隔11年，费尔南德斯重回阿根廷政坛，赢得了相对较高的支持率，不仅与他丰富的履历有关，还与他主张的经济政策有紧密的联系。

近年来阿根廷经济表现不尽如人意，连续的经济衰退导致中产阶级减少，失业率和贫困率增加。分析人士指出，民众看到马克里坚持的“市场派”政策未能奏效，期待下一届政府能够采取更为有效的政策，带领阿根廷走出经济困境。

费尔南德斯认为，开放而不加管制的市场将加剧阿根廷经济风险。他主张实行外汇管制，加强国家对经济的干预力度，建立一套限制投机资本的法规。

此外，费尔南德斯还提出保护劳动者权益，维护阿根廷本土产业和中小企业的利益，反对公共服务涨价，力求民众收入水平能够稳步增长。

调查显示，选民支持费尔南德斯的主要理由包括能够带来更多就业、减少贫困、提高退休金、降低通货膨胀、为阿根廷经济带来改变和完善收入分配。

肩负重任 面临多重挑战

费尔南德斯以较大优势赢得了选举，阿根廷民众期待他能够再度力挽狂澜，重现基什内尔执政期间的奇迹。不过，费尔南德斯的未来绝非坦途，12月正式就职后，这位新总统将面临多重治理挑战。

首先是稳定金融市场。费尔南德斯8月在总统选举初选中大获全胜后，受可能采取的管制措施影响，阿根廷金融市场震荡多日，阿根廷比索对美元汇率一度贬值超过20%。此次费尔南德斯赢得大选可能会引发更大的市场波动，稳定金融市场迫在眉睫。

其次是兑现民生方面的竞选承诺。费尔南德斯承诺当选后将尽快提高薪资水平、改善民生，但无论是补贴公共服务还是增加其他福利，都需巨额财政支持。目前阿根廷外汇储备紧张，央行采取紧缩的货币政策以控制通胀，费尔南德斯政府的“生钱”本领将备受考验。

第三，解决债务问题也是新总统的紧要任务。阿根廷是拉美地区债务负担最重的国家之一，截至2018年年底，阿根廷公共债务占国内生产总值的比重已经超过80%。阿根廷的债务清偿能力在很大程度上取决于大宗商品价格和国际贸易形势。费尔南德斯就任后需要立即与国际货币基金组织就延长部分债务偿还期限等展开磋商。

阿根廷经济学家、库约国立大学教授巴布罗·萨尔瓦多表示，阿根廷要想走出经济泥淖，必须解决面临的结构性问题，需要在税收、劳工、退休金等多个领域进行结构性改革。阿根廷经济长期面临波动大、发展不稳定的问题，政府债务水平一直居高不下，公共支出偏高，当前央行基准利率过高且不可维持，这些问题都亟待费尔南德斯政府着手解决。

推行新政 引发期待

与前任总统马克里所坚持的典型“市场派”不同，费尔南德斯则基本继承了其竞选搭档、阿根廷前总统克里斯蒂娜的经济政策主张，认为开放而不加管制的市场将加剧阿根廷经济风险。他主张实行外汇管制，加强国家对经济的干预力度，采取保护主义措施，建立一套限制投机资本的法规。

费尔南德斯认为，过分开放自由给阿根廷经济带来巨大风险，应该加大国家对市场的干预，管控资本市场。

金融方面，费尔南德斯希望建立限制投机资本法规，表示执政后将和国际货币基金组织就救助贷款条件重新谈判。

贸易方面，他主张保护本土产业和中小企业，扩大对外贸易顺差。

财政方面，他倡导采取更加谨慎的货币政策，认为提高公共服务价格不是解决财政短缺的唯一出路，还应扩大内需、刺激投资和生产。他表示，若当选总统，将和IMF就救助贷款条件重新谈判。据美联社报道，费尔南德斯曾在竞选时批评马克里向IMF寻求了高达560亿美元的援助。

他还指出，工业生产是阿根廷的未来，若当选将振兴工业，提高国家竞争力，创造更多就业岗位。

分析认为，受到基什内尔影响，费尔南德斯的经济政策主张虽然带有明显的左翼色彩，但他绝非激进派，他可能会以一种温和的方式限制投机资本对阿根廷的冲击，希望让阿根廷获得真正有利于自身发展的投资。

（综合新华社、环球网、北青网等媒体报道）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)