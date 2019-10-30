美众议院通过议案要求特朗普政府制裁土耳其

新华社华盛顿10月29日电（记者刘品然 刘晨）美国国会众议院29日以压倒性票数通过一项议案，要求特朗普政府以土耳其在叙利亚北部采取军事行动为由对土实施一系列制裁。

众议院当天以403票赞成、16票反对通过这项议案。议案要求政府对与军事行动相关的土耳其高官、国有银行和金融机构实施制裁，停止向土军方提供其可能在叙北部使用的军事装备。此外，就土耳其购买俄制S-400防空导弹系统一事，该议案还要求政府依据《以制裁反击美国敌人法》对土耳其实施制裁。

美国媒体分析认为，尽管上述议案在众议院得到议员普遍支持，但可能会在国会参议院受阻。参议院多数党领袖麦康奈尔已表示目前无意对土耳其实施上述制裁。此外，有参议员推出了单独的制裁方案，包括要求美国停止对土耳其的军事援助，以及禁止土耳其总统埃尔多安访美等。

本月9日，土耳其军队进入叙利亚北部，对库尔德武装展开军事行动。14日，特朗普政府以土耳其在叙北部的军事行动对地区和平稳定构成威胁为由对土方实施制裁。23日，特朗普表示，鉴于土耳其政府已告知美国土方将停止在叙境内的军事行动、实现“永久性”停火，美国将取消此前对土方实施的制裁。

土耳其长期以来将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国在打击极端组织“伊斯兰国”的战事中将其发展为合作伙伴。本月初，特朗普政府表示美军将撤离叙北部，招致美国会不少议员的强烈批评，称这一决定为土耳其打击叙库尔德武装“开绿灯”，背叛了美国在打击“伊斯兰国”战事中合作的盟友。

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