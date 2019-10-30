联合国安理会呼吁加大妇女在和平进程中的参与度

新华社联合国10月29日电（记者徐晓蕾）联合国安理会29日举行妇女、和平与安全问题公开辩论会，一致通过安理会第2493号决议，呼吁加大妇女在全球各和平进程中的参与度，加快落实妇女、和平与安全议程。

决议敦促联合国会员国通过确保妇女全面、平等且有意义地参与和平进程各阶段，落实2000年由安理会第1325号决议启动的妇女、和平与安全议程。决议呼吁为妇女全面参与和平谈判提供便利，包括支持她们出任谈判代表和制定协议落实和监督机制；同时，鼓励联合国建设和平委员会支持由女性领导的相关组织参与战后重建工作。

中国常驻联合国代表张军表示，2020年是安理会确立妇女、和平与安全议程20周年，国际社会应以此为契机，认真回顾和总结妇女、和平与安全领域成就和不足，为下步合作找准方向，增加共识。中方愿积极支持和参与安理会第1325号决议落实情况全面审议，与各方共同努力，推动联合国妇女、和平与安全领域工作迈上新台阶。

张军说，国际社会应继续加强协作，充分发挥妇女在维护国际和平与安全方面的重要作用。一要坚持通过对话协商政治解决热点问题，创造有利于女性生存发展的国际环境。二要标本兼治，消除冲突根源问题，切实加强妇女能力建设，确保其有效参与和平进程。三要充分尊重当事国主权和意愿，确保联合国各机构发挥各自专长，形成合力。

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