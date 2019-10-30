路威铭轩集团即将亮相第二届进博会：期待更好地为中国消费者服务

人民网巴黎10月29日电（记者何蒨） 第二届中国国际进口博览会即将于11月初在上海举行，作为最早确认参加此届博览会的法国企业路威铭轩集团，目前正在紧锣密鼓的进行展会筹备，路威铭轩家族掌门人贝尔纳·阿尔诺的儿子、泰格豪雅（TAG Heuer）战略与数字总监弗雷德里克·阿尔诺（Frederic Arnault）将代表集团参与博览会，并作为法国总统马克龙访华代表团成员之一，与中国合作伙伴商讨集团在中国的进一步合作。

路威酩轩集团是最早确认参加第二届中国国际进口博览会的法国企业之一，弗雷德里克·阿尔诺在接受记者采访时指出：“参加此次博览会，我们的决定非常迅速，因为博览会对集团非常重要，中国经济近几年非常有活力，中国也是路威酩轩集团的重要市场，如今中国人对高品质产品的需求不断增加，参加博览会可以更好的让中国消费者了解我们的集团和品牌，增强与中国消费者的联系。”

随着中国消费市场的发展，中国消费者对奢侈品牌的观念也在发生改变。对此，弗雷德里克·阿尔诺指出，从市场角度看，路威酩轩集团拥有与本地消费者联系最为紧密的团队，能够更好了解中国消费者的期待及购买习惯。他认为，中国市场发展速度非常快，每年来中国都会看到新的变化，中国的消费者也更加年轻，这些年轻消费者渴望充满独特性的产品，也更看重产品的设计，这些都是路威酩轩集团关注的要素。弗雷德里克·阿尔诺也强调，如今越来越多的中国消费者趋向在本土购买奢侈品，这与以往出国购买奢侈品有所不同，也成为中国市场的新趋势。

据悉，路威酩轩集团将在第二届进博会中携旗下10多个品牌亮相，此前刚刚公布的一些新品将在博览会期间参加“全球首秀”和“中国首秀”。弗雷德里克·阿尔诺指出，进博会是中国政府进一步向世界打开中国市场的积极举措，路威酩轩集团也希冀借助这样的开放机遇更好地服务于中国消费者，了解集团最具代表性和象征性的产品。

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