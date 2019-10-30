美国会众议院公布弹劾总统调查程序决议案文本

新华社华盛顿10月29日电（记者邓仙来 孙丁）美国国会众议院规则委员会29日公布了一项关于对美总统特朗普进行弹劾调查程序的决议案文本。众议院将于31日对该决议案进行投票。

决议案规定了众议院情报委员会就弹劾调查举行公开听证以及向众议院司法委员会汇报调查结论和提出建议等的程序。决议案规定，在公开听证中，情报委员会主席和资深少数党成员拥有相等的向证人提问的机会和时长，且他们可以把提问权让渡给委员会其他成员。

决议案规定，情报委员会应撰写关于调查结论和建议的报告并提交给司法委员会，由后者公之于众；司法委员会应向众议院报告其认为合适的决议案、弹劾条款以及其他建议；作为众议院少数党的共和党可以要求证人作证并发放传票，但其发放的传票必须由民主党人签字认可。

决议案允许白宫方面以要求己方证人作证或提供证据、出席听证会、反驳证人证词、反复质询证人等方式表达意见，但如果司法委员会主席认定白宫不配合调查，他有权拒绝特朗普或其律师的具体要求。

决议案公布后，众议院情报、司法、外交及监督与改革四个委员会主席发表联合声明，称决议案为弹劾调查的进展提供了方向，弹劾调查将从之前的闭门取证阶段进入公开听证阶段。

美国白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆当天发表声明抨击该决议案，称其“没有改变众议院民主党人拒绝为（特朗普）政府提供正当程序权利这一根本性事实”。

众议长佩洛西当天在个人社交媒体账号上宣布，众议院31日将就该决议案举行投票。这将是民主党掌控的国会众议院首次正式就针对特朗普的弹劾调查举行全体投票。

佩洛西9月24日宣布启动众议院对特朗普的弹劾调查，起因是一名情报界人士匿名检举特朗普7月在同乌克兰总统泽连斯基通话时要求对方调查美国民主党总统竞选人拜登及其儿子。民主党指责特朗普滥用职权谋求私利，寻求外国势力干预明年美国总统选举。特朗普坚称不存在与乌方的“利益交换”。

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