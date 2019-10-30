新华社塔什干10月30日电 综述：推动中乌全面战略伙伴关系向更高水平迈进

新华社记者蔡国栋

应乌兹别克斯坦共和国总理阿里波夫邀请，国务院总理李克强将于11月上旬对乌兹别克斯坦进行正式访问，并出席在塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议。乌兹别克斯坦在历史上是古丝绸之路的关键枢纽，今天则是共建“一带一路”的重要参与者。

中乌关系贵在彼此信任，重在驰而不息。建交27年来，两国在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，始终遵循睦邻友好、互惠互助的精神，始终坚持相互尊重、平等互利的原则，始终奉行世代友好、共同发展的理念，中乌关系不断实现跨越式发展。

中乌高层交往日益密切，政治互信不断加深。2016年习近平主席成功访乌，两国元首宣布建立全面战略伙伴关系；2017年乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫访华，并于2018年、2019年赴华参加上海合作组织青岛峰会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。米尔济约耶夫总统还指定设立专门机构，同中方对接发展战略，积极推进“一带一路”合作，扩大民间和人文交流，深化两国传统友谊。

共建“一带一路”已成为中乌全面战略伙伴关系的新引擎，推动双方各领域合作驶入快车道。目前，中国是乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴和第二大投资来源国。去年，双边贸易额达62.6亿美元，同比增长48.4%。在乌经营中国企业逾1500家，涵盖油气勘探、管道运输、基础设施、电信、纺织、化工、物流和农业等领域。

在密切互联互通方面，中乌在跨境铁路和跨境公路上实现突破，大大提高了跨境运输效率。如今，中国多座城市开通至乌兹别克斯坦首都塔什干的班列；从中国塔里木盆地到中亚阿姆河流域的中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦国际道路货运线路正式启用，满足了大宗货物短距离跨境运输的需求。2018年以来，以樱桃、绿豆等为代表的乌兹别克斯坦农产品源源不断进入中国市场，受到中国消费者青睐。今年11月，乌兹别克斯坦将作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会，届时12家乌方企业将向中国消费者推介特色农产品，这将加快乌兹别克斯坦农产品出口中国市场的步伐。

在促进民心相通和人文交流方面，“汉语桥”“快乐中国行”“欢乐春节”等中乌文化交流活动，在乌掀起一股又一股“汉语热”。中乌联合考古和文物修复扎实推进，成为两国人文合作的亮点。目前，在乌兹别克斯坦境内中乌有两个联合考古项目和一个文物修复项目。在教育领域，上海大学成立了乌兹别克斯坦研究中心，一些高校开设乌语课程，乌兹别克斯坦国家近卫军学院、武装力量学院等开设了中文班，塔什干孔子学院和撒马尔罕孔子学院招生持续扩大。在医药和植物学领域，中国科学院中亚药物研发中心和全球葱园塔什干中心相继投入运营，成为中乌医药、植物学合作研究的重要载体。

中乌双方还举办了一系列活动，包括互办展览和文化艺术活动、举办考古成果展、翻译出版文学书籍、开展免费医疗义诊、培训人员等，进一步加深了两国人民的相互了解。此外，两国在促进人员往来方面密切协作，不断探索人员往来便利化的新举措。

巩固和发展好中乌全面战略伙伴关系，是双方坚定不移的战略选择。站在新起点、面临新机遇的中乌关系将不断迈上新台阶，创造新辉煌。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)