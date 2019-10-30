人民网>>国际

综述：推动中乌全面战略伙伴关系向更高水平迈进

2019年10月30日13:47  来源：新华网
 

　　新华社塔什干10月30日电 综述：推动中乌全面战略伙伴关系向更高水平迈进

　　新华社记者蔡国栋

　　应乌兹别克斯坦共和国总理阿里波夫邀请，国务院总理李克强将于11月上旬对乌兹别克斯坦进行正式访问，并出席在塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议。乌兹别克斯坦在历史上是古丝绸之路的关键枢纽，今天则是共建“一带一路”的重要参与者。

　　中乌关系贵在彼此信任，重在驰而不息。建交27年来，两国在涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持，始终遵循睦邻友好、互惠互助的精神，始终坚持相互尊重、平等互利的原则，始终奉行世代友好、共同发展的理念，中乌关系不断实现跨越式发展。

　　中乌高层交往日益密切，政治互信不断加深。2016年习近平主席成功访乌，两国元首宣布建立全面战略伙伴关系；2017年乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫访华，并于2018年、2019年赴华参加上海合作组织青岛峰会和第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。米尔济约耶夫总统还指定设立专门机构，同中方对接发展战略，积极推进“一带一路”合作，扩大民间和人文交流，深化两国传统友谊。

　　共建“一带一路”已成为中乌全面战略伙伴关系的新引擎，推动双方各领域合作驶入快车道。目前，中国是乌兹别克斯坦第一大贸易伙伴和第二大投资来源国。去年，双边贸易额达62.6亿美元，同比增长48.4%。在乌经营中国企业逾1500家，涵盖油气勘探、管道运输、基础设施、电信、纺织、化工、物流和农业等领域。

　　在密切互联互通方面，中乌在跨境铁路和跨境公路上实现突破，大大提高了跨境运输效率。如今，中国多座城市开通至乌兹别克斯坦首都塔什干的班列；从中国塔里木盆地到中亚阿姆河流域的中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦国际道路货运线路正式启用，满足了大宗货物短距离跨境运输的需求。2018年以来，以樱桃、绿豆等为代表的乌兹别克斯坦农产品源源不断进入中国市场，受到中国消费者青睐。今年11月，乌兹别克斯坦将作为主宾国参加第二届中国国际进口博览会，届时12家乌方企业将向中国消费者推介特色农产品，这将加快乌兹别克斯坦农产品出口中国市场的步伐。

　　在促进民心相通和人文交流方面，“汉语桥”“快乐中国行”“欢乐春节”等中乌文化交流活动，在乌掀起一股又一股“汉语热”。中乌联合考古和文物修复扎实推进，成为两国人文合作的亮点。目前，在乌兹别克斯坦境内中乌有两个联合考古项目和一个文物修复项目。在教育领域，上海大学成立了乌兹别克斯坦研究中心，一些高校开设乌语课程，乌兹别克斯坦国家近卫军学院、武装力量学院等开设了中文班，塔什干孔子学院和撒马尔罕孔子学院招生持续扩大。在医药和植物学领域，中国科学院中亚药物研发中心和全球葱园塔什干中心相继投入运营，成为中乌医药、植物学合作研究的重要载体。

　　中乌双方还举办了一系列活动，包括互办展览和文化艺术活动、举办考古成果展、翻译出版文学书籍、开展免费医疗义诊、培训人员等，进一步加深了两国人民的相互了解。此外，两国在促进人员往来方面密切协作，不断探索人员往来便利化的新举措。

　　巩固和发展好中乌全面战略伙伴关系，是双方坚定不移的战略选择。站在新起点、面临新机遇的中乌关系将不断迈上新台阶，创造新辉煌。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved