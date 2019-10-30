首位听过美乌总统通话的证人就弹劾调查到国会作证

新华社华盛顿10月29日电（记者邓仙来 孙丁）美国国家安全委员会乌克兰问题专家亚历山大·温德曼29日在美国国会闭门作证时说，美国总统特朗普和乌克兰总统泽连斯基7月的通话内容“令我感到担忧”，特朗普“要求外国政府调查美国公民的做法不合适”。

温德曼是首位到国会作证的听过美乌总统通话的证人。他在美国媒体公布的听证会发言中说，特朗普与泽连斯基7月25日通话当天，他和其他美国政府官员在白宫战情室收听了通话内容。

温德曼说，他担忧特朗普的做法会影响“美国对乌克兰的支持”，乌克兰对美国前副总统、民主党总统竞选人拜登及其儿子展开调查会导致该国“无法维持目前（美国民主、共和）两党对其的支持”，而这些“都会损害美国国家安全”。

温德曼说，美国驻欧盟大使戈登·桑德兰7月10日在与到访华盛顿的乌克兰政府官员会面时告知对方，乌克兰要对拜登以及其他事件展开调查，才能确保泽连斯基与特朗普在华盛顿会面。温德曼在随后关于这场会面的情况说明会上告诉桑德兰，他的表态不合适，并把上述情况向国安会高层通报。

温德曼在美乌总统通话后，再次向国安会高层报告，表达对特朗普处理美乌关系方式的担忧。

特朗普当天清晨在社交媒体上表态，质疑温德曼是否真正听了自己与泽连斯基的通话，要求对方阅读白宫早前公布的通话记录，并重申众议院民主党人针对自己的弹劾调查是政治迫害。

美国一名情报界人士8月匿名检举特朗普在同泽连斯基通话时要求对方调查拜登父子以及外国干预2016年美国总统大选的情况。美国众议长佩洛西9月24日宣布启动众议院针对特朗普的弹劾调查。

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