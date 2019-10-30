新华社伦敦10月29日电 （国际观察）“新药方”能否解决“脱欧”老问题

新华社记者桂涛

英国议会下院29日投票通过了英国政府提出的一项法案，同意在12月12日提前举行大选。

分析人士指出，英国“脱欧”僵局已持续3年有余，各方均期盼提前大选能够打破目前“脱不成、留不得”的僵局，但是大选这一“新药方”能否让英国“脱欧”前景更加清晰仍是个未知数。

圣诞节前的大选

英国首相约翰逊领导的政府经过和反对党的几番鏖战，终于在29日基本敲定于12月12日提前举行大选。英国近百年来并无在圣诞节所在的12月举行大选的先例，但约翰逊政府为尽快兑现“脱欧”承诺不得不破例。

英国政府的“脱欧”协议此前在议会下院屡遭阻击，根本原因在于执政的保守党在议会下院不占绝对多数，特别是约翰逊9月将21名在“脱欧”问题上“反叛”的保守党议员开除党籍后，保守党在议会下院丧失了多数优势，在“脱欧”协议的表决中更加被动。

约翰逊本月早些时候表示，本届议会已经“名存实亡”，无法完成“脱欧”任务，提前大选是打破僵局的唯一办法。

此前一直反对提前大选的反对党工党领袖科尔宾也“开了绿灯”，表示大选前英国“无协议脱欧”的风险已经排除，同意提前大选。

中国社会科学院欧洲研究所国际关系研究室主任赵晨表示，此次工党同意提前大选，很大程度上是因为他们看到继续坚持拒绝大选不仅无法打破当下的“脱欧”僵局，还有可能伤及本党在选民中的支持率。约翰逊的不断激将也起到了作用。

“实质上的二次公投”

部分英国媒体认为，此次大选将成为实际意义上的英国“第二次脱欧公投”。舆论认为，支持“脱欧”的选民将投票给执政党保守党或英国“脱欧党”。前者与欧盟达成的“脱欧”协议已在议会下院原则通过，后者则以“脱欧”为政治目标。

而支持“留欧”的选民将可能支持工党和自由民主党。前者偏向政治上与欧盟脱钩但经济上仍留在欧盟关税同盟的“软脱欧”方案，后者则明确提出取消“脱欧”。

据英国《独立报》报道，目前已有超过40万英国人在线签署公开信，要求将“脱欧”的决定权交还给民众，举行“第二次脱欧公投”。

英国前驻欧盟大使伊万·罗杰斯在接受新华社记者专访时说，约翰逊之所以选择提前大选而非举行真正的“第二次脱欧公投”，是因为目前在是否“脱欧”的问题上，英国人仍然分化严重，“留欧派”甚至略占优势。约翰逊可能是希望利用工党和自由民主党之间的立场差异分散“留欧派”选民的选票。

鹿死谁手仍未可知

欧盟27个成员国此前已同意英国提出的将“脱欧”期限推迟到2020年1月31日的申请。分析人士指出，此次大选结果将直接影响英国“脱欧”前景。

赵晨说，如果保守党能够在大选中赢得议会绝对多数席位，英国将有望在明年1月31日前如期“脱欧”，但如果没有一个党派能在此次选举中获得绝对胜利，那么“脱欧”僵局恐将继续。

最近的主流民调显示，目前保守党民意支持率领先其他政党。根据民调机构舆观调查公司发布的最新数据，民众对保守党领袖约翰逊的正面评价率达到33%，领先工党领袖科尔宾10个百分点。

虽然民调领先，但保守党能否如愿赢得大选仍未可知。2017年4月，民调大幅领先的保守党突然宣布提前大选，时任首相特雷莎·梅本想拿下大选为“脱欧”谈判铺路，但在反对党的有力挑战以及接连发生的恐怖袭击事件的冲击下，保守党最终丧失议会绝对多数。

英国智库“变化欧洲中的英国”主管阿南德·梅农认为，英国即将迎来最不可预测的一次大选。（参与记者：陈静）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)