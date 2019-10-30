新华社华盛顿10月29日电 综述：波音CEO国会作证承认“犯了错”

新华社记者周舟

美国波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格29日就波音737MAX飞机失事事件在美国国会参议院作证。在参议员的严厉声讨下，他承认波音“犯了错”，却回避谈论事故的深层次原因。

在长达两个半小时的听证会上，米伦伯格的证词可以归纳为3句话：“我们犯了错”“我们在改进”“以后没问题”。但当被问及波音何时得知飞机自动防失速软件存在问题及如何处理等细节性问题时，米伦伯格却顾左右而言他。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。米伦伯格在书面证词中承认，两起空难均与“机动特性增强系统（MCAS）”自动防失速软件被错误激活有关。

这是波音管理层在狮航空难发生一周年后首次在美国国会现身。今年6月，米伦伯格曾拒绝赴国会作证。

尽管有大量证据显示波音飞机在制造和认证过程中存在体制性问题，波音高管的听证会策略却将错误局限在个别的技术层面。参议员玛丽亚·坎特韦尔质问波音未对空难中出现的飞控系统失灵情形进行测试是否犯了错。共同出席听证会的波音商用飞机副总裁约翰·汉密尔顿表示“事后看来如此”，但随后又辩称波音在飞机认证过程中进行了广泛的测试。

本次听证会的最大焦点是，美国联邦航空局10月18日发布消息称波音公司未及时向监管机构报告其两名员工在2016年的一段通信记录。这段记录表明二人早已知道波音737MAX系列飞机的飞行控制系统存在严重问题却选择了隐瞒情况。

被追问何时知道这段记录时，米伦伯格表示在第二次空难发生之前。这表明波音内部察觉问题大约2年后，管理层才获知情况。“（此前）我们不知道”，米伦伯格说。参议员玛莎·布莱克伯恩表示，公司最高管理层以“不知道”解释出现的问题是让人担忧的。

更糟糕的是，波音公司在得知这一情况后未采取任何措施，直到第二次空难发生数月后才向美联邦航空局汇报，这招致多位参议员对米伦伯格在证言中夸口的波音“安全文化”表示强烈质疑。

美参议院商业委员会主席罗杰·威克说，这段记录表明波音的“随意和轻率”令人不安。威克认为，两次空难完全可以避免。美国参议员理查德·布卢门撒尔甚至把737MAX飞机比喻为“飞行的棺材”。

波音和美监管机构广受诟病的错误还包括本该承担监管责任的美联邦航空局将安全评估任务“外包”给波音，而一个国际调查小组发现，部分承担这一任务的波音雇员面临了“不当压力”。米伦伯格拒绝回答波音承担了多大比例的认证职责，还否认与美联邦航空局关系暧昧；被问及这种监管机制是否需要改革时，他没有给出明确答案。

多名举着遇难者照片的亲属当天也来到听证会现场，米伦伯格向他们致歉，但美国参议员塔米·达克沃思对米伦伯格说：“你的陈述半真半假，你没有说出全部事实，这让在场的遇难者家人受到伤害。”

尽管有关事故原委的多个问题尚未得到正面解答，米伦伯格却在证词中信誓旦旦地表示，737MAX复飞后将是世界上最安全的飞机之一。波音公司此前表示，希望在第四季度初获得复飞批准。但美联邦航空局10月18日的最新说法是，该系列客机复飞尚无时间表。

现场一张遇难者照片上写着：“别让MAX飞，会死人的”。30日，米伦伯格还将在美国国会众议院交通和基础设施委员会作证，继续接受质询。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)