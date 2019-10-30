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新闻分析：多州议会选举重绘德国政治光谱

2019年10月30日13:43  来源：新华网
 

　　新华社柏林10月29日电　新闻分析：多州议会选举重绘德国政治光谱

　　新华社记者张远　任珂

　　德国东部图林根州27日举行议会选举，左翼党和右翼民粹主义政党德国选择党以超过30%和23.4%的得票率占据前两位，德国总理默克尔所在的基督教民主联盟（基民盟）和社会民主党（社民党）支持率大幅下滑。

　　图林根州议会选举是德国政治光谱变化的缩影。今年以来，德国不来梅、萨克森、勃兰登堡和图林根4次州议会选举以及欧洲议会选举，均呈现出类似特点：传统大党失势，右翼势力扩张，绿党话语权增加。

　　一是传统大党失势。中右政党基民盟除在不来梅州议会选举中得票率较5年前州议会选举小幅上升外，在其他几场选举中支持率均大幅下滑。中左政党社民党几场选情更为糟糕，无一例外大幅下滑。在欧洲议会选举中社民党支持率创历史新低，不来梅选举中社民党失去1946年以来一直保持的州议会第一大党的地位。

　　德国一些媒体评价，接连遭遇选举失利，基民盟和社民党在各州的势力遭到削弱，正从“政治中坚”逐步向“居间调和”的角色滑落。

　　传统大党在地方选举中失势也危及联邦政府的稳定。社民党连续失利，党内退出与联盟党组成的执政联盟的呼声不断增多。一旦社民党退出，各政党将重新谈判组阁，或是提前举行联邦议院选举，这将给德国政局带来不确定性。

　　二是右翼势力扩张。德国选择党在4次州议会选举中支持率均提升。其中，它在萨克森、勃兰登堡、图林根得票率较5年前州议会选举分别上涨超过10%，成为这三个州的第二大政党。

　　选择党的崛起摊薄了其他各党的支持率，起到了“搅局”的作用。例如，在图林根州政府组阁中，左翼党就必须与社民党、基民盟、自由民主党4个政党组合，才能成为州议会多数，这将增加州政府组阁与施政的难度。

　　德国主流政党均表态不会与德国选择党合作，而这种政治上的“联合绞杀”并未奏效，说明德国选择党的崛起具备不少民意基础。不少德国政治分析师认为，主流政党需要反思自身政策，一些选民投票给德国选择党并非认同其主张，而是惩罚主流政党。

　　三是绿党话语权增加。在不来梅、萨克森、勃兰登堡州议会选举中，绿党支持率均有所抬升。今年早些时候的多份民调显示，绿党支持率一度超过联盟党和社民党，成为德国最受欢迎的政党。

　　环保和应对气候变化议题近年来正成为德国较热的话题，借助较为积极的环保主张，绿党从“气候政治”中获益良多。德国绿党联席主席罗伯特·哈贝克曾告诉新华社记者，德国去年经历了一个炎热的夏天，越来越多的人对气候变化有了切身感受。

　　波恩大学全球研究中心主任辜学武认为，绿党主打“清新牌”，吸纳了不少学者、意见领袖、环保人士出身的年轻骨干，与传统政党联盟党、社民党的僵化形象拉开差距，其政策主张也趋于务实，吸引了不少对执政党失望的选民。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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