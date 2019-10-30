新华社惠灵顿10月30日电 专访：进博会成为新西兰企业进入中国市场的“绿色通道”——访中国驻克赖斯特彻奇总领事汪志坚

新华社记者卢怀谦 李惠子

“对许多外国企业来说，参加进博会意味着走上进入中国市场的‘绿色通道’。得益于进博会的展示与推广，不少优质与特色产品赢得了更多关注，加速来到消费者身边。”中国驻克赖斯特彻奇总领事汪志坚近日在克赖斯特彻奇接受新华社专访时说。

汪志坚说，在首届进博会上，产自新西兰的新鲜牛奶仅用72小时就从农场摆上中国消费者餐桌。一年不到，不仅是北上广深一线城市，即使是三四线城市乃至偏远山区的消费者，也能方便快捷地享用“进博会同款”。

据汪志坚介绍，新西兰企业在首届进博会上取得巨大成功。参展的新方企业与114家中国企业达成意向成交金额超过5.9亿美元，平均每平方米展览面积意向成交金额近10万美元。新西兰馆展现了独特风土人情、丰富物产和先进理念，成为最受采购商与观众青睐的展馆之一。今年进博会，新西兰联合展区规格更高，行业分布更广泛，参展企业规模更大，特别是独立参展企业数量增加、品牌更优。

汪志坚强调，进博会将为包括新西兰在内的世界各国企业提供展示自身形象、提升知名度、结识新客户的难得机遇。参展企业可通过最直接有效的方式与目标客户面对面沟通互动，达到深度开拓中国市场乃至第三国市场的目的。除了推广产品，参展也有助于各国企业掌握中方最新的政策和行业前沿信息，更好了解中国市场行情和消费者偏好，从而有的放矢地采取生产和营销策略。

“中国是新西兰第一大贸易伙伴，双边贸易额增长迅速，已提前完成2020年达到300亿新元的目标。中新两国在推动经济全球化、维护多边贸易体制方面存在广泛共识。中国坚定的开放理念，让新西兰企业看到了广阔的合作前景。”汪志坚说。

中新两国经贸合作不断提质增效，正向更广领域、更高层次拓展。汪志坚指出，除传统初级产业外，此次参展的新方企业还涉及电子商务、航空、生物制药、生态环保等领域。除恒天然、佳沛、银厥等行业巨头外，不少中小企业也报名参加。新方参展企业更多元化，反映出两国经贸合作的良好态势。

第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。今年签约参展的世界500强和行业龙头企业数量超过首届。首发的新产品、新技术预计比首届更多。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)