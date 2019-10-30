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俄防长：库尔德武装已撤出叙“安全区”

2019年10月30日13:37  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科10月29日电（记者李奥）俄罗斯国防部长绍伊古29日说，叙利亚境内库尔德武装已在俄土谅解备忘录规定期限之前撤出“安全区”。

　　俄媒体当天援引绍伊古的话报道说，“库尔德武装已从安全走廊地带提前撤出。叙利亚边防人员与俄罗斯军警已进入相关地区。”

　　此外，俄国防部29日援引俄驻叙利亚冲突各方调解中心主任博连科夫的话说，截至当地时间29日18时，库尔德武装68支队伍共3.4万人及相关武器装备已撤至距离土耳其武装力量接触线30公里处。

　　博连科夫说，俄已全面执行俄土谅解备忘录规定的措施。从23日起，俄方开始在土叙边境相关区域内巡逻。

　　土耳其总统府29日表示，与叙北部库尔德武装人员150小时的停火期到期后，土军将开始在叙北部与俄方联合巡逻。

　　本月9日，土耳其军队进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙政府谴责土耳其的行动，表示将采取一切合法手段抗击。

　　17日，土耳其和美国就土军在叙北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。22日，土耳其和俄罗斯就缓解叙北部紧张局势签署谅解备忘录，规定自本月23日12时起，俄军事警察和叙边防人员将协助库尔德武装人员和装备在150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。（参与记者：郑思远 施洋）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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