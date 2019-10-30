新华社塔什干10月30日电 专访：共建“一带一路”为中乌未来发展注入新动力——访中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩

新华社记者蔡国栋

应乌兹别克斯坦共和国总理阿里波夫邀请，国务院总理李克强将于11月上旬对乌兹别克斯坦进行正式访问，并出席在塔什干举行的上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第十八次会议。中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩日前接受新华社记者专访时表示，在两国元首关心和双方共同努力下，中乌各领域合作正在向更高水平、更深层次、更广领域迈进，共建“一带一路”为中乌未来发展注入新动力。

姜岩说，中乌都是古丝绸之路上的文明古国，友好交往历史源远流长。2000多年前，张骞出使西域便来到乌兹别克斯坦费尔干纳盆地，揭开了中乌文化交流、贸易往来的序幕。“一带一路”倡议提出后，乌是最早支持并积极参与的国家之一，双方实施了中国-中亚天然气管道、“安格连-帕普”铁路卡姆奇克隧道等一大批重要项目，两国的合作潜力得以挖掘，互利合作水平实现质的提升。

姜岩表示，在米尔济约耶夫总统领导下，乌兹别克斯坦大刀阔斧改革开放。对内革新吏治，重组国家机构；对外与各国发展友好合作关系，积极参与地区和国际组织活动。国家面貌焕然一新，各项事业长足发展，国际地位显著提升。特别是今年以来，乌设立专门机构，同中方对接发展战略，积极推动“一带一路”合作，扩大产能合作和贸易往来，中乌全面战略伙伴关系保持良好发展势头。

姜岩说，在共建“一带一路”带动下，中乌双边贸易规模不断扩大，贸易结构不断改善，贸易额不断提升，乌优质农产品受到中国消费者青睐。去年，中乌双边贸易额达62.6亿美元，同比增长48.4%，中国是乌最大贸易伙伴、第一大进口来源国和第一大出口目的地国。在乌经营中国企业逾1500家，涵盖油气勘探、管道运输、基础设施、电信、纺织、化工、物流和农业等领域。

姜岩表示，中乌始终把“民心相通”作为共建“一带一路”重要内容和优先方向，双方人文合作成效显著，其中联合考古和文物修复扎实推进，成为两国人文合作的亮点。明年起，乌兹别克斯坦将对中国游客实行7天免签政策，成为中亚首个对中国公民实行免签的国家。中方愿继续与乌方密切协作，努力探索两国人员往来便利化的新方法、新途径、新举措，携手打造“民心相通”新典范。

谈到上海合作组织的发展现状及前景，姜岩表示，上海合作组织自2001年成立以来，在维护地区安全稳定、营造贸易投资便利化环境、打造区域内互联互通、增进民心相通等方面取得的成绩有目共睹，其遵循的核心理念“上海精神”确保了这一组织具有强大生命力和广阔发展前景。成员国在追求和平发展的道路上找到了合作的最大公约数，为世界其他组织的合作提供了有益借鉴。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)