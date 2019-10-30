2019探客教育国际论坛：中外探客教育共同行动

人民网讯 10月28日，2019探客教育国际论坛在北京举行，论坛发表《中外探客教育共同体行动宣言》，中国宋庆龄基金会副主席井顿泉出席论坛并致辞。

井顿泉在致辞中表示，可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”，创新发展是人类繁荣、世界进步的不竭动力。值此新中国成立70周年之际，2019探客教育国际论坛深入研讨构建全球探客教育共同体，助力青少年创新教育可持续发展。中国宋庆龄基金会继承和发扬宋庆龄“缔造未来”教育理念，秉持“实验性、示范性”工作方针，培养有理想、有担当的新时代青少年。他希望通过此次活动加强交流，增进共识，促进合作，将创新思想、发展理念厚植于青少年儿童成长过程中。

此次论坛活动分为可持续发展、探客公益实践、世界探客实践、中外探客教育共同体行动、玩转工坊以及探客之声6个篇章，特别邀请了来自美国、比利时、加拿大、英国4国的20位著名探客教育专家、探客艺术家和探客开发者，全国数十家科技馆的教育专家、科普专家和探客专家、百余所中小学校的教育工作者参会。

论坛上，联合国教科文组织“卡林加奖” 中国首位获得者、原中国科技馆馆长李象益,美国国家数学馆馆长辛迪·劳伦斯,加拿大安大略科学中心国际合作部总监希瑟·法恩沃斯等数十位中外探客教育专家发表了主旨报告和特邀报告，分享交流最前沿的探客教育理念及行业信息。 2019探客教育国际论坛活动以开放的心态，国际化的视野，汇聚世界优质资源，为国内外探客教育搭建分享平台，促进探客教育的可持续发展。

活动现场，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心与加拿大安大略科学中心、美国发现馆、比利时technopolis科技馆、美国国家女孩合作组织、SciGirls科学女孩五家科普教育机构签署《建设探客教育共同体合作备忘录》，与英国国际教育协会签署《合作主办国际青少年STEM科创大赛中国大陆赛区合作备忘录》，与北京教育科学研究院签订《合作框架协议》,旨在通过打造世界探客教育和中国探客教育的交流互通桥梁，为青少年“探客教育”建立起一个开源、分享、协作、连接的平台。

论坛发表《中外探客教育共同体行动宣言》，宣言包含3个共识，5项致力方向目标。它们分别是使命共识：构建全球探客教育共同体，助力创新教育可持续发展；愿景共识：培养具有终身探客学习行为的下一代，提高解决现实问题的能力，创造更美好的世界，最终推动联合国可持续发展目标的实现；核心价值共识：开源、分享、协作、连接。共同体将致力于教育生态建构、探客导师培训、建设连接平台、探客教育平等与公益和支持探客教育全球共同体的建设。14名中外嘉宾代表触动按钮，共同启动探客教育共同体，开启中外探客教育新篇章。

论坛中，彭阳探客工坊公益项目捐赠仪式顺利举办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保表示，中国宋庆龄基金会一如既往做好对口帮扶彭阳县工作。 中国宋庆龄青少年科技文化交流中心启动彭阳探客工坊公益项目，关注教育扶贫工作，坚持扶贫同扶智、扶志相结合的具体举措，努力将创新思想、发展理念厚植于青少年儿童成长过程中，为社会培养优秀人才。

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