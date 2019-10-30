中国警方向越南警方移交越南籍国际红通在逃毒贩

新华社南宁10月29日电（记者胡佳丽）中国警方29日在广西凭祥友谊关零公里处向越南警方移交越南籍毒贩黄明通，这是今年以来中国警方成功抓获并移交越方的第5名重大涉毒通缉逃犯。

据介绍，犯罪嫌疑人黄明通为越南高平省下琅县人，长期在广西中越边境进行大宗毒品跨境走私贩运活动。2017年12月，越南高平省公安机关破获一起特大跨国走私贩毒案，黄明通系该案主要嫌疑人。案发后，黄明通潜入中国境内藏匿并继续从事跨境贩毒活动。2018年10月，越南警方对黄明通发布特别通缉令。2018年12月21日，国际刑警组织应越南请求对黄明通发布国际红色通缉令。

中方获悉案情后高度重视。黄明通熟悉边境地区情况，通晓边境方言，警方一直无法确定其准确落脚点。9月下旬，广西壮族自治区公安厅禁毒总队集中力量，综合利用边境禁毒大数据平台开展研判，进行信息比对和分析，最终专案组锁定黄明通的藏匿区域并于9月27日将其抓获。

据了解，中越双方根据2014年以来开展中越边境地区联合扫毒行动的良好成效和当前毒情形势，决定2019年继续开展常态化联合扫毒行动。截至目前，广西警方已成功抓捕梁文同、邓文勇、吴碧香和黄明通等5名越南通缉涉毒逃犯。

广西壮族自治区公安厅禁毒总队总队长颜琦玮说，与去年相比，中越边境广西段毒情形势进一步好转。数据显示，今年以来，广西破获大宗毒品案件数量同比下降42%，缴获来自境外的海洛因数量同比下降51%；经广西流向中国其他地区的海洛因数量同比下降74%。

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