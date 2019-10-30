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英国议会下院通过提前大选法案

2019年10月30日09:04  来源：新华网
 

　　10月29日，在英国伦敦，英国首相约翰逊在议会下院发言。 新华社发（英国议会摄影师杰西卡·泰勒摄）

　　新华社伦敦10月29日电（记者桂涛 顾震球）英国议会下院29日投票通过了英国政府提出的一项法案，同意在12月12日提前举行大选。

　　当天，英国议会下院在经过辩论后，以438票支持、20票反对的表决结果通过了英国政府提出的于12月12日举行大选的法案。该法案仍需议会上院批准。如获批准，这将是英国近百年来首次在圣诞节所在的12月举行大选。

　　在议会下院投票前，此前一直反对提前举行大选的反对党工党领导人科尔宾突然表示，将支持提前举行大选。他说，大选前英国“无协议脱欧”的风险已经排除。

　　在对法案进行最终投票前，议会下院还以315票反对、295票支持的表决结果否决了工党提出的将大选日期更改至12月9日的修正案。

　　10月28日，英国议会下院在投票表决中未能通过英国政府提出的于12月12日提前举行大选的动议。

　　10月29日，在英国伦敦，英国首相约翰逊离开唐宁街10号首相府。新华社发（雷伊·唐摄）

　　22日，英国议会下院投票否决了首相约翰逊为推动“脱欧”协议尽快在议会通过而制定的立法时间表。约翰逊随即表示，将暂停“脱欧”协议的立法进程。约翰逊于24日表示，如果议会下院同意于12月12日提前举行大选，他将重启已暂停的“脱欧”协议立法进程。他表示，提前举行大选是打破“脱欧”僵局的唯一办法。

(责编：刘叶婷、贾文婷)
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