库尔德武装称巴格达迪一名心腹毙命 美方没有回应

叙利亚库尔德武装28日说，极端组织“伊斯兰国”头目阿布·贝克尔·巴格达迪的一名心腹毙命。

“叙利亚民主军”最高指挥官马兹卢姆·阿卜迪说，这一武装借助与美军的情报合作，27日在叙利亚西北部杰拉卜卢斯镇附近一座村庄打死“伊斯兰国”发言人阿布·哈桑·穆哈吉尔。

“叙利亚人权观察组织”同样发布穆哈吉尔的死讯，说他当时藏在包含一辆轿车和一辆油罐车的车队中。

杰拉卜卢斯位于北部阿勒颇省，毗邻叙利亚与土耳其边界。“叙利亚民主军”发言人穆斯塔法·巴利说，相信穆哈吉尔藏在杰拉卜卢斯的目的是接应巴格达迪前往。

美联社报道，穆哈吉尔是假名，“伊斯兰国”前发言人2016年死于空袭后，他接任这一角色，据信是巴格达迪潜在接班人之一。

美国总统唐纳德·特朗普27日宣布，美军特种部队士兵26日深夜在叙利亚西北部突袭巴格达迪藏身地，后者走投无路，引爆炸弹背心后死亡。特朗普就这次突袭向俄罗斯、土耳其、叙利亚、伊拉克和叙利亚库尔德武装致谢。

“叙利亚民主军”以库尔德武装“人民保护部队”为主。美军先前在叙利亚与库尔德武装联手打击“伊斯兰国”，但在土耳其越境进攻这一武装控制区后撤离。

美方没有回应穆哈吉尔死亡的说法。（惠晓霜）【新华社微特稿】

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