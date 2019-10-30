美国紧盯叙油田 俄罗斯斥美占油田是“土匪行动”

美国国防部28日说，将不惜动用“压倒性武力”阻止任何势力夺取对叙利亚油田的控制，无论对手是极端组织“伊斯兰国”还是叙利亚政府军。

前一天，美国总统唐纳德·特朗普披露希望让美国能源企业运营叙利亚油田。这一说法引起轩然大波，多名法律和能源专家认为美方这样做“不道德”。

【到底防谁？】

美国军方上周宣布将向叙利亚东部油田增派兵力，包括机械化部队，以防止“伊斯兰国”或其他势力夺取对油田的控制。

美国国防部长马克·埃斯珀28日在五角大楼召集记者会，披露更多细节。

当记者询问美军是否会阻止叙利亚政府军以及俄罗斯军队接触叙东部油田，埃斯珀明确回答：“简单说，是的。”

他说，美国支持的叙库尔德武装组织“叙利亚民主军”依赖叙利亚东部油田收入，“我们希望确保‘叙利亚民主军’的收入来源，以便他们继续维持武装力量，配合我们打击‘伊斯兰国’”。

他声称，美方将“不惜动用压倒性武力，对抗威胁美军的‘任何’势力”。

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫26日指认美军派兵控制叙利亚油田“与美国政府所宣扬的打击恐怖主义口号相距甚远”，是为控制这一中东国家石油资源而采取的“土匪行动”。

科纳申科夫强调，叙利亚石油资源既不属于“伊斯兰国”，同样不属于美国人，“只属于阿拉伯叙利亚共和国”。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫先前敦促美军撤离，认定“只有受到叙利亚政府邀请的俄军部队才算合法驻留叙利亚”。

【醉翁何意？】

27日一次记者会上，特朗普提及叙利亚东部油田，说希望让埃克森美孚公司等美国能源企业今后运营叙利亚那些油田。

“我想要做的是，比方说，与埃克森美孚公司或者其他了不起的美国企业谈妥，由这些美国企业去那里（运营油田）。”

这番言论遭到炮轰。一些法律和能源专家说，这样做“不道德”。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员、前国家安全顾问布鲁斯·里德尔说：“这一招不仅法律上站不住脚，而且向地区乃至世界传递‘美国有意窃取石油’的信号。”

在美国布朗大学政治学和国际问题专家杰夫·科尔根看来，美国“想把石油捂在埃克森美孚公司或其他美国企业手中，这不仅不道德，而且可能违法”。

路透社报道，叙利亚内战2011年爆发前，日均产油大约38万桶。国际货币基金组织2016年一份报告估算，随着内战持续，叙利亚日均产油降至4万桶。面对媒体记者询问，埃克森美孚公司、雪佛龙公司作为美国最大油企拒绝回应总统与它们关联的言论。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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