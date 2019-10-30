俄罗斯与乌克兰围绕输气协议未谈妥 欧盟“气急”

俄罗斯与乌克兰围绕天然气输送的新一轮谈判28日没有取得成果，令欧洲联盟颇为焦急。欧盟委员会副主席马罗什·谢夫乔维奇当天催促，俄乌双方“必须有紧迫感”。

乌克兰是俄罗斯向欧洲供气的途经地，但俄乌过去几年多次“斗气”，屡屡殃及欧洲承受断供冲击。

俄乌现有输气合同今年12月31日到期，实际履行过程中纠纷不断，发生欠费、断供等事件，双方把官司打到瑞典仲裁法庭。

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克说，由于俄罗斯、乌克兰和欧盟28日没有能就天然气输送达成一致，各方定于11月底继续谈判。

谢夫乔维奇28日在一场记者会上说：“我对今天的（谈判）结果失望……时光在飞逝。考虑到截止日期，（俄乌双方）必须有紧迫感。”

乌克兰先前指责俄罗斯故意拖延，目的是等待绕过乌克兰的“北溪-2”天然气管道建成，以便提高筹码。俄方表示愿意继续借道乌克兰向欧洲输气，条件是这条线路必须有商业竞争力。

“北溪-2”绕开乌克兰等东欧国家，“走水路”铺设波罗的海海底管道，把俄罗斯天然气输送到德国，再经由德国干线管道转送其他欧洲国家。项目竣工后，德国有望取代乌克兰，成为俄罗斯天然气欧洲转运枢纽。

另外，俄罗斯正在推进“土耳其溪”输气管道项目，希望利用这条管道向土耳其供应天然气并经由土耳其向欧洲南部输气。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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