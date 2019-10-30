驻尼日利亚大使周平剑：中国发展为尼日利亚和全球带来更大机遇

人民网阿布贾10月29日电（记者 姜宣）2019年10月29日，尼日利亚主流媒体《今日报》、《商业日报》发表驻尼日利亚大使周平剑署名文章，宣介《新时代的中国与世界》白皮书。全文如下：

今年10月1日，中华人民共和国成立70周年。

中国从哪里来、向哪里去？中国推动建设什么样的世界？发展起来的中国如何与世界相处？

为回应上述问题，让国际社会更好地了解中国发展，中国国务院新闻办公室近日发布了《新时代的中国与世界》白皮书。白皮书系统介绍了过去70年来中国的发展成就、发展道路和发展方向，详细阐述了中国与世界的关系。

70年来中国取得了巨大成功。从1952年至2018年，中国工业增加值年均增长11%，国内生产总值年均增长8.1%，人均增长70倍。中国人均预期寿命从1949年的35岁增长到2018年的77岁，远高于世界平均预期寿命72岁。中国人民的生活条件得到极大改善，农村贫困人口从1978年的7.7亿人，下降到2018年的1660万人，初步建构起实际覆盖人口最多的社会保障体系。1949年，中国是最贫穷落后的国家之一，如今稳居世界第二大经济体。

中国如何取得这些举世瞩目成就？

其一，正确的发展道路。道路决定命运。中国找到了中国特色社会主义这条正确发展道路并且沿着这条道路坚定不移地走下去，这是过去70年来中国取得成功的根本原因。一个有着近14亿人口的大国实现现代化，在人类历史上没有先例可循。中国必须走一条属于自己的道路。

其二，坚定的领导力量。中国共产党成为中国的核心领导力量长期执政并得到人民拥护。70年来中国发展之所以成功，最根本的在于中国共产党的领导。中国体量巨大、国情复杂，治理难度世所罕见，没有集中统一、坚强有力的领导力量，中国将走向分裂和解体，给世界带来灾难。

其三，勤劳的中国人民。对于中国这样一个有着近14亿人口的大国，好日子等不来、要不来，唯有奋斗，别无他路。中国的发展，靠的是几代中国人驰而不息、接续奋斗的实干精神，靠的是“自己的担子自己扛”的担当精神，无论顺境还是逆境，中国从不输出问题，不转嫁矛盾，不通过强买强卖、掠夺别国发展自己。

70年来中国战胜了各种风险和挑战，创造了一个又一个举世瞩目的中国奇迹。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国的这条发展道路，将随着时代前进越来越显示出光明的发展前景。中国发展进入新时代，这也为尼日利亚和整个世界带来了更大机遇。

中国的全方位对外开放创造更多机会。中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，实行更大力度、更高水平的对外开放。中国既是“世界工厂”，也是“全球市场”。近14亿人口、4亿中等收入群体，市场规模全球最大。庞大的消费需求为世界各国提供了巨大市场。未来15年，中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元。在习近平主席倡导下，中国国际进口博览会于2018年在上海问世，坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放国内市场。第二届进博会将于11月5日至10日在上海举办，我们欢迎更多尼日利亚朋友利用这一平台开拓中国市场。

中国倡导的合作机制促进蓬勃发展。中国发展得益于国际社会，也始终不忘回馈国际大家庭，为国际社会提供更多更好公共产品。最具说服力的机制便是“一带一路”倡议， 2013年习主席提出这一经济合作倡议，旨在为世界经济挖掘新动力，为国际经济合作打造新平台。“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。非盟和39个非洲国家已同中国签署了共建“一带一路”合作文件。我们愿同非洲国家就共建“一带一路”加强全方位合作，共享双赢成果。

中国的发展提供经验和借鉴。世界上没有放之四海而皆准的发展道路和发展模式，也没有一成不变的发展道路和发展模式。发展道路合不合适，关键要看这条道路能不能解决本国面临的历史性课题和现实性问题，能不能改善民生、增进福祉，能不能得到人民的赞成和拥护。中国尊重其他国家选择的不同发展道路，中国不“输入”外国模式，也不“输出”中国模式，不会要求别国“复制”中国的做法。我们会在扶贫减贫、疫病防控、难民救助等全球议题上继续贡献智慧和力量，让共同发展的阳光冲破贫困落后的阴霾、照亮共享繁荣的未来。

当今世界正处于百年未有之大变局。中国、尼日利亚及其他新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，从根本上改变着国际力量对比。在这个大变局之下，中非命运与共。中国是世界上最大的发展中国家，尼日利亚是非洲最大的发展中国家，非洲则是发展中国家最集中的大陆。尼日利亚和中国都是这场大变局中的新生力量，我们有着共同的历史遭遇、发展任务和政治诉求，已结成非常紧密的命运共同体。

合作共赢、共同发展，才能办大事、办好事、办长久之事。一些国家越来越富，另一些国家越来越穷，世界不可能长久太平、持久繁荣。

正如布哈里总统上个月在纽约第74届联合国大会一般性辩论讲话中所指出的，“发展起来的非洲不会成为工业化国家的对手，而是会成为繁荣、安全和发展的朋友与伙伴。繁荣的非洲将为世界其他国家带来更大繁荣，贫穷的非洲则会拖累世界。”

中方愿同尼方一道，携手高质量共建“一带一路”，共同落实中非合作论坛北京峰会成果，建设一个繁荣世界，更好地造福各自人民和整个世界。

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