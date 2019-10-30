2019美国亚洲影视节在纽约举办

美国亚洲影视节颁奖典礼

人民网纽约10月29日电（记者杨俊）当地时间10月28日晚，由美国亚洲影视联盟主办，尖峰影视（美国）、君和传媒（中国）联合承办的2019金橡树奖颁奖盛典在纽约Symphony Space剧院盛大举行。唐国强、唐季礼、马继红、宋业明、高军、赵依芳、于荣光、蒋晓荣、李波、印小天、王茜、丁子峻、高泰宇、华裔作曲家王宗贤等多位亚洲、北美影视精英斩获“金橡树奖”，其中《流浪地球》获封最佳电影，《在纽约时分》、《送我上青云》荣膺优秀电影奖，《打开世界的门》收获最佳电影短片奖，《外交风云》、《大宋少年志》、《天下无诈》、《真爱的谎言之破冰者》等斩获优秀电视剧奖。

蒋晓荣女士、于荣光先生为国际影视文化交流与合作作出了杰出贡献，美国纽约州众议院特为二人颁发了国际影视制作贡献奖。美国纽约州众议院还特别为美国亚洲影视联盟颁发了国际人文交流贡献奖，以表彰联盟在促进东西方文化交融与合作方面作出的突出贡献，美国亚洲影视联盟联席主席Jerome Perzigian、钱俊等核心成员上台领奖，联盟执行副主席李军代表联盟发表获奖感言，表达了对纽约州众议院的感谢。

2019金橡树奖颁奖盛典星光熠熠。红毯仪式上，总制片人高军、导演宋业明、编剧马继红、主演唐国强携《外交风云》一展中国电视剧风采；导演彭杰、演员印小天以《版纳风云》书写民族华章；制片人蒋晓荣、导演赵佳、演员高泰宇继威尼斯电影节之后再度携《打开世界的门》亮相国际舞台，尽显华语电影魅力，绽放民族荣耀。

中国驻纽约总领馆文化参赞李立言、纽约州众议院副议长Félix W. Ortiz、美国四大电视台之一NBC的制片主任Ed Pokropski、知名影评人Claus Mueller等众多中外嘉宾出席了颁奖盛典。

“立足中华文化，讲好中国故事，传播中国声音”，近年来中国影视产业发展迅猛，电视剧生产量、播放量稳居世界首位，市场愈加繁荣稳定，引起了包括影视工业发达的美国在内的世界各国的重视，交流也日益密切。中美影视界的“亲密合作”，带动了亚洲与北美地区的影视文化交流。2019年，时值中美建交40周年，两国间文化交流活动步入新台阶，影视产业交流也再度扬帆，迈向新征程。

在此背景下，美国亚洲影视联盟继续发挥国际影视资源优势，担当国际影视文化交流责任，搭建起北美和亚洲影视合作共赢的桥梁——美国亚洲影视节，为东西方文化交流提供了广阔舞台。

文明因交流而丰富，世界因合作而共赢。美国亚洲影视节以国际视野为亚洲、北美影视精英及作品提供展示平台，以“开放、融合、创新、共赢”的理念为两地区影视合作注入强大动力，将切实实现“艺术创造共赢”，引领推动国际影视文化的交流与发展。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)