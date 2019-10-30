崔天凯：中美经济融合共同发展大趋势无法阻挡

人民网华盛顿10月29日电（记者张梦旭） 10月28日，中国驻美国大使崔天凯在美国南部城市休斯敦出席乔治·布什美中关系基金会举办的“美中关系四十周年”研讨会并发表主旨演讲。

崔天凯表示，中美建交40年来，两国关系取得历史性发展，经济紧密交融，人文交往广泛深入，在促进世界和平与繁荣方面的共同利益与合作需求达到前所未有的水平。然而，今天中美关系正被建交以来罕见的乌云所笼罩。贸易战、“新冷战”“脱钩”“文明冲突”等极端理念甚嚣尘上，有些甚至成为美国所谓“全政府对华战略”的一部分。这给我们敲响警钟，提出一个根本性问题：美国是否准备同中国这样一个文化和政治制度不同的大国和平共处、共同发展?对于更多快速发展的新兴大国，美国又会做出什么战略抉择？

“中国从来不追求一枝独秀，更不会做损人利已的事。我们相信合作共赢。所以，我们主张各国一起构建人类命运共同体。”崔天凯说，中国深知强权霸道终不持久的道理。中国对谋求霸权根本没有兴趣，中国的发展目标是要超越自己，而不是取代别人。但无论中国做什么，美国总会有人抛出各种奇谈怪论，妖魔化中国成为新的“政治正确”，其中的偏见和双重标准令人惊诧。

崔天凯说，中国是国际秩序的重要参与者和贡献者，既不“退群”，也不拖欠联合国会费，更不会在世界上颠倒黑白、仗势欺人；中国的“一带一路”倡议有力促进了国际基建和经贸合作，带来了各国共同发展繁荣的新机遇。所谓“债务陷阱”谎言已被很多当事国以及美国智库研究报告戳穿；中国没有靠发动战争去应对恐怖主义，而是通过教育和培训帮助受极端和恐怖思想影响的人们重返社会和正常生活。曾经深受恐怖主义危害的中国新疆已经近3年没有发生暴恐事件，这才是尊重人权的最好体现；台湾、香港、新疆等地方，无一例外都远离美国、都属于中国国土。究竟谁在挑衅，谁在防卫，难道不是一清二楚吗？中国绝不会在国家的核心利益上退让，分裂中国的图谋也绝不会得逞。

崔天凯强调，企图割裂中国共产党和中国人民，是对全体中国人民的挑衅。一方面声称希望看到中国成功，另一方面却企图抹黑和推翻带领中国人民走向成功的核心力量，实属伪善和无理之至。他希望，美国对华政策能够基于现实，保持理性，而不要被偏执和误判引入歧途。“仇恨、排外、封闭从来不是世界任何文明的核心价值。任何信奉和鼓吹这些东西的人，可能身居高位，但已远离文明。”

谈到正在进行的中美贸易谈判，崔天凯表示，中美贸易谈判不久前取得实质性进展。“我们希望中美两国在平等和相互尊重基础上继续谈判对话，达成互利共赢的结果。”中美经济融合、共同发展的大趋势无法阻挡。“脱钩”在中美两国都不得人心，美国与中国“脱钩”就是与机遇“脱钩”。

崔天凯说，布什美中关系基金会是美国首个以前总统命名、促进美中关系的团体，已经成为中美之间友谊与合作的重要桥梁。布什总统从担任驻华联络处主任，到冷战后面对中美关系的激流险滩，始终坚持两国相互尊重，通过接触、对话增进相互理解和信任。他的战略远见和历史贡献值得中美两国人民共同铭记。在基金会和中美两国各界有识之士共同努力下，中美关系一定能够风雨无阻、健康稳定向前发展，更好地造福两国人民和世界人民。

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