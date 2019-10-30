移动体验新食代  寓教于乐“郑”当时

人民网讯 10月30日，致力于“用专业严谨的内容，做生动有趣的科普”的“全国儿童食品安全守护行动”公益项目走进河南省郑州、荥阳，为郑州市、荥阳市的小学生开启一场场别开生面的“舌尖安全”科普体验。

儿童食品安全移动体验活动在荥阳市豫龙镇第一小学率先亮相，新奇的场景化体验活动让孩子们兴奋不已。有的孩子争先恐后地戴上VR（虚拟现实）眼镜，体验虚拟厨房里的食品安全控制要点，有的则在“食品安全大富翁”游戏中边玩边学，在每一格的奖惩措施中牢记不合理饮食带来的危害，还有“植物乐园猜猜猜”等项目，让孩子们在丰富多彩的游戏中潜移默化地掌握着专业实用的食品知识。

据调研，愿意再次参加活动并分享学到知识的孩子比率高达 90%以上，全国儿童食品安全守护行动已经成为孩子们公认很开心学到食品安全知识，获得很大收获的科普项目。

此次，中国儿基会携手好丽友向郑州市捐赠5000本食品安全漫画书、10套食品安全学校资源包，以及10套移动体验包，用于在郑州市10所小学陆续开展10场体验活动和10场食品安全公开课。

中国农业大学副教授何计国带来一堂《食品制作的安全控制》科普大课堂，为广大家长解读日常生活中选购安全食品的窍门及制作食物过程中需要特别留意的安全控制要点。

(责编：李婷(实习生)、常红)