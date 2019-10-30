强烈敦促美方停止利用涉藏问题干涉中国内政

新华社北京10月29日电 （记者马卓言）外交部发言人耿爽29日就美有关官员近日涉藏言行表示，中方强烈敦促美方停止利用涉藏问题干涉中国内政。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国负责国际宗教自由事务的无任所大使布朗巴克近日在印度同达赖进行会见。布朗巴克称，美支持西藏人民及达赖喇嘛，认为挑选达赖喇嘛继任者不属于任何政府或实体。布朗巴克还称西藏民众不被允许在西藏自由信奉宗教。中方对此有何评论？

耿爽说，十四世达赖是打着宗教幌子在境外长期从事反华分裂活动的政治流亡者，中方坚决反对任何外国官方人士同其进行任何形式的接触。美官员有关言行违反美方关于承认西藏是中国一部分、不支持“藏独”的承诺，中方对此表示坚决反对。

耿爽说，活佛转世是藏传佛教特有的传承方式，有固定的宗教仪轨和历史定制。中国政府实行宗教信仰自由政策，颁布有《宗教事务条例》和《藏传佛教活佛转世管理办法》等，尊重和保护藏传佛教这一传承方式。达赖喇嘛活佛转世系统已经有几百年的历史，十四世达赖本人就是按照宗教仪轨和历史定制寻访认定，报请当时的中央政府批准继位的。因此，包括达赖喇嘛在内的活佛转世，都应当遵守国家法律、法规，遵循宗教仪轨、历史定制。

“我们强烈敦促美方停止同达赖集团进行任何形式的接触，停止发表不负责任言论，停止利用涉藏问题干涉中国内政，多做有利于促进中美互信与合作的事，而不是相反。”他说。

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