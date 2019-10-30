蛇头为偷渡设置“草根路线”“VIP路线”

23日，在英国埃塞克斯郡一个工业园区内，警察在发现尸体的集装箱货车附近工作 供图/新华社

越南外交部28日夜发布声明说，越外交部公民保护热线收到14个家庭关于帮助寻找在英国失踪亲属的要求。越外交部领事局已与这些家庭取得联系，建议他们提供失踪亲属最新信息。

遇难者中4人材料

英方转交越方以核实身份

越南政府总理阮春福已要求越南公安部和相关省份紧急核实信息和调查案情，并要求外交部密切关注事态进展，与英方合作确认遇难者身份。

越南外交部称，已就此事与英方进行密切合作，并指示越南驻英国大使馆与英国埃塞克斯郡警方及相关部门保持联系，及时获取相关信息，以通过生物特征比对来核实货车惨案遇难者身份。

据越南官方媒体消息，越南公安部工作组已前往有多个家庭报告与亲人失联的义安与河静两省，评估相关信息并展开调查。越南外交部副部长裴青山表示，英国方面已将货车惨案39名遇难者中4人的材料转交越方以核实身份。

冷藏货车偷渡并不少见

4年前的一起惨案更加惊人

通过冷藏货车进行偷渡的方式并不少见。就在英国警方调查的同时，法国加来港执法人员27日在一辆准备前往英国的冷藏货车中发现8名来自阿富汗的非法移民，其中包括4名儿童。他们藏身于车厢底部夹层中。为掩人耳目，货车里还装了冷冻鸡肉。

4年前的一起惨案更加惊人。2015年8月27日，在奥地利靠近匈牙利边境的高速公路上，警方在一辆冷藏车车厢内发现71具非法移民遗体。这些非法移民来自叙利亚、伊拉克和阿富汗。今年6月，匈牙利法院判处该偷渡案4名主犯终身监禁。

中国社科院欧洲研究所研究员赵俊杰对欧洲难民危机和非法移民问题有过专项调研。他介绍说，近年来，大量非法移民涌向欧洲。特别是在2015年前后欧洲难民危机集中爆发期，可谓“泥沙俱下”，很多非法移民裹挟其中。

赵俊杰说，大多数非法移民会选择进入与欧洲之外地区接壤的“前线国家”，如希腊、意大利、西班牙等。

一个主要“突破口”是地中海，从西侧走直布罗陀海峡至西班牙，或从东侧横渡地中海进入意大利。此外，也可从陆路走巴尔干地区，再取道希腊等“前线国家”转赴其他欧洲“中心国家”，如经英吉利海峡进入英国等。

BBC内政新闻总编辑马克·伊斯顿分析说，自三年前法国加来的移民营地被拆除，多佛尔港与英法海峡隧道相继加强安保之后，人口贩子转向其他线路向英国偷运人蛇。他曾询问英国国家反犯罪局官员，偷渡者惯用哪些港口？得到的答案是“所有港口”。

据英国警方调查，这次出事的集装箱货车是在保加利亚注册，集装箱来自比利时，经威尔士海港城市霍利黑德入境英国。

运送非法移民

成为犯罪团伙一门生意

把非法移民运往欧洲国家已经成为一门生意。据法新社报道，目前犯罪团伙提供的赴英国偷渡路线既有“草根路线”也有“VIP路线”。

所谓“草根路线”，一般是指偷渡客跟着蛇头走陆路，辗转多国，最后进入英国。

所谓“VIP路线”，包括假护照、机票甚至律师、翻译等“一条龙”服务，偷渡客一般持假护照乘飞机进入法国、西班牙等国，然后再进入英国，甚至在被警方拘捕后还可获得律师和翻译协助。

偷渡客为了一个位子，需要付出1万英镑甚至更高代价，同时需要冒巨大风险。仅在10月，地中海就发生了多起偷渡者遇险、遇难事故。

10月14日，一艘搭载35名非法移民的船只在土耳其西北部爱琴海海域倾覆，造成2名幼童丧生。

10月10日至13日，摩洛哥海岸警卫队在地中海发现多艘遇困橡皮艇，共救起329名偷渡者。这些偷渡者大多来自撒哈拉以南非洲国家。

10月7日，一艘搭载约50名非法移民的船只在意大利南部兰佩杜萨岛附近海域沉没，13人死亡，22人获救，多人失踪。有幸存者称失踪者中有8名儿童。

据国际移民组织发表的报告，自2014年1月以来，近1.9万人因试图非法登陆欧洲而死亡或失踪。

面对严峻形势

欧洲国家采取措施加强应对

面对严峻形势，欧洲国家也在采取措施加强应对。

赵俊杰介绍，整体来说，现在的欧洲不再是难民和非法移民的“天堂”。经过2015-2016年的欧洲难民危机，进入欧洲的难民和非法移民人数在下降，主要原因包括欧盟收紧边境管控、叙利亚等难民“源头国”的局势相对缓和、欧盟与土耳其就难民安置达成一些共识、欧洲社会反难民潮一浪高过一浪、意德等国家加强难民身份甄别和筛查工作等。

今年9月，德国警方出动约620名警察在不来梅、里特胡德和纽伦堡三地同时对国际人蛇集团实施专项打击行动。

搜捕行动针对8名男性“蛇头”，他们年龄在31岁到68岁之间，分别为德国、北马其顿、阿尔巴尼亚和土耳其国籍。这些人涉嫌通过伪造劳动合同和护照协助阿尔巴尼亚人偷渡德国，并在德国为偷渡者提供出租房、介绍工作和协助其到德国政府部门及银行办理各种居留所需手续。

不过，解决非法移民、偷渡问题不能只靠封堵、打击。要看到，战乱冲突、贫穷落后是导致人们背井离乡、流离失所的最重要原因，实现和平、推动发展才是根本出路。

目前，英国集装箱货车惨案的遇难者身份尚未确认。

据新华社

(责编：白宇、岳弘彬)