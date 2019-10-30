了解和感知中国的重要窗口

10月28日，由中国国务院新闻办公室主办的摩洛哥哈桑二世大学“中国馆”揭牌仪式在摩最大城市卡萨布兰卡举行。国务院新闻办公室副主任郭卫民、中国驻摩洛哥大使李立，以及摩洛哥卡萨大区议会副主席阿卜杜勒—哈米德·热马里、哈桑二世大学校长阿旺迪福·哈亚尔、摩洛哥—中国友好交流协会主席哈利勒等80多位嘉宾出席了活动。

郭卫民致辞说，哈桑二世大学作为摩洛哥规模最大、历史最悠久的公立大学之一，在推动中摩教育和文化交流方面发挥了积极作用，正是基于哈桑二世大学深厚的人文积淀和开放的办学理念，中国国务院新闻办公室与其合作建设了“中国馆”。

“中国馆”是国务院新闻办公室对外介绍中国、促进中外文化交流的品牌项目，通常设在对象国的国家图书馆、著名大学等地方。据介绍，该馆配备了2000余种介绍中国经济、政治、文化、社会、生态、科技等方面的优质图书和音像影视产品，以及大量的数字文化资源，为当地民众了解和感知中国提供了重要窗口，为中摩开展学术和文化交流提供了高端平台。

“‘中国馆’能够落户哈桑二世大学，是我们学校的骄傲。它将成为摩洛哥民众全面了解中国的重要渠道。”哈亚尔说。许多出席活动的摩洛哥嘉宾在接受本报记者采访时都认为，“中国馆”将成为一座桥梁，增进摩中两国民众相互了解，推动两国关系深入发展。

整个“中国馆”设计充满中国元素。该馆分为学术交流区、中心庭院、图书阅览区、多功能区等，设计营造出中式书斋阅读环境。哈桑二世大学孔子学院中方院长孔令涛表示，“中国馆”总面积200平方米，中方赠送中文、法文和阿拉伯文图书共6000余册和展示中国文化的音像制品，并提供阅读区和中国资料数据库查询功能，为摩洛哥当地中文专业、孔子学院学生以及对中国文化感兴趣的民众提供了解中国文化的窗口。

为配合“中国馆”揭牌仪式，当天还举办了“辉煌历程 盛世华章——新中国成立70周年图片展”活动。这一活动旨在展示新中国70年光辉历程、伟大成就和宝贵经验，让摩洛哥民众通过近距离感受中国的发展变化，切实增进对新中国的情感认同。

（本报卡萨布兰卡10月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 17 版）

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