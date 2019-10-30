欧元区经济增长面临多重难题

德国联邦银行日前预测，德国经济第三季度仍将继续收缩。德国经济表现不佳给整个欧元区经济蒙上了阴影。图为德国法兰克福一集装箱码头。

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国际货币基金组织（IMF）近日预测，今明两年欧元区经济将分别增长1.2%和1.4%，低于2018年的1.9%。最新公布的欧元区10月综合采购经理人指数（PMI）调查数据表明，近期欧元区经济增长几近停滞，就业增长放缓，通胀持续低迷。欧元区之困给下一任欧洲央行行长带来了压力。

欧洲中央银行日前宣布维持欧元区三大关键利率不变。这是德拉吉作为行长参加的最后一次欧洲央行货币政策会议。11月1日，国际货币基金组织前总裁拉加德将接替德拉吉，出任欧洲央行第四任行长，任期8年。舆论分析认为，如果欧元区经济增长长期疲弱，拉加德可能不得不在12月的政策会议上再次降低存款利率，但欧洲央行内部的明显分歧增加了延迟降息的可能性。

货币宽松，欧洲央行面临挑战

欧洲央行理事会货币政策会议10月24日决定，将主要再融资利率、隔夜贷款利率、隔夜存款利率继续分别维持在0.0%、0.25%、-0.5%不变，并重申将于11月开始每月购买规模为200亿欧元的资产购买计划。这被认为是欧元区新的量化宽松举措。

在9月份货币政策例会上，欧洲央行理事会出台了包括降息、重启资产购买计划在内的新一轮货币宽松措施。此举引发巨大争议，欧洲央行内部分歧明显，德国、荷兰、法国央行行长对此公开批评。

10月例会上欧洲央行的主要任务是为扩大货币宽松政策辩护。德拉吉在最后一次货币政策例会上表示，最新的经济数据证实了欧洲央行此前对欧元区增长长期乏力、显著下行风险持续存在以及通胀停滞的评估。

为对抗通缩风险、刺激欧元区经济复苏，欧洲央行自2014年6月起开启负利率时代，目前隔夜存款利率已降至-0.5%；2015年3月至2018年12月间又实施了约2.6万亿欧元的资产购买计划；2019年11月，欧洲央行还将重新启动每月规模为200亿欧元的新一轮资产购买。

欧元区持续的低利率也引发担忧。批评者认为，新的货币宽松措施可能加剧房地产泡沫。一些金融机构认为，负利率将不利于资产保值，也损害金融行业发展模式。

欧洲央行主要负责欧元区金融和货币政策，肩负着宏观经济调控的主要职责，但欧元区缺乏统一财政政策，欧洲央行实施的货币政策空间有限。专家分析，拉加德领导下的欧洲央行将对其货币政策框架和通胀目标进行审视。如果欧元区经济数据持续低迷，欧洲央行可能不得不再次降低存款利率。而处于历史低位的负利率、庞大的资产负债表、有限的政策空间，都是拉加德必须面对的难题。

增长乏力，主要经济体表现不佳

在德拉吉执掌欧洲央行的任期结束时，欧元区经济持续低迷，对经济前景的悲观情绪渐浓。长期以来，德国是欧洲经济的“发动机”。德国经济表现不佳对欧元区相关国家带来不利影响，给整个欧元区经济蒙上了阴影。

10月24日，英国市场调查公司IHS Markit发布新数据显示，德国10月份采购经理人指数为41.9，略高于上个月的41.7，服务业和制造业综合指数从9月份的48.5上升至10月份的48.6，经济活动均处于收缩状态。

德国第二季度经济收缩0.1%，德国联邦银行（央行）日前警告，德国经济第三季度仍将继续收缩。连续两个季度负增长，这意味着德国经济6年来首次出现衰退。德国政府预测，今年德国经济增速预期为0.5%，明年经济增速为1.0%，均将远低于去年的1.8%。

英国《经济学人》杂志称，德国经济增速放缓对中东欧国家是一大利空。比如，波兰和捷克分别有9%和11%的人口生活在国外，很大一部分人在德国工作，其收入对本国贡献良多。德国对中东欧的投资减少也影响到中东欧经济增长。

与此同时，欧元区另一大经济体法国经济表现不佳。根据最新数据，10月份法国工业景气指数从9月份的102下滑至99，为2015年3月以来的最低值。IMF预测法国经济今年增长1.2%，低于去年的1.7%。

欧元区第三大经济体意大利经济也不见起色。10月18日，意大利中央银行发布公报称，意大利经济第三季度“持续疲软”。去年第三、四季度，意大利经济环比分别萎缩0.1%和0.2%，进入衰退，今年第二季度，意大利经济缓慢增长0.1%。

有望反弹，增长潜力尚待挖掘

针对当前欧元区经济低迷，IMF欧洲部主任保罗·托马斯表示，全球经济增长乏力、国际贸易环境恶化、制造业尤其是汽车业活动低迷，是欧盟经济增长不振的主要原因。德国、意大利拥有较大规模的制造业，经济对外依存度高，受到的影响更大。

不过，IMF认为，明年全球经济形势将有所改善，同时，欧洲劳动力市场出现向好势头，如果能出台有效的宏观经济政策，欧元区经济有望改善。

在经济下行风险加大的情况下，IMF鼓励拥有充足财政空间的欧元区经济体有重点地采取适度扩张的财政政策，完善基础设施建设，提高人力资本，扩大劳动参与度，以促进经济可持续增长。例如，德国经济基本面良好，失业率低，债务负担小，刺激经济增长的政策空间较大。

比利时布鲁盖尔研究所高级研究员达瓦斯在接受本报记者采访时认为，结构改革对促进增长、扩大就业、提高生产力等具有重要意义。当前欧元区经济增长面临多重难题，但整体经济也显现出“韧性”，依然维持缓慢增长态势，未来通过结构改革和调整，有望逐步反弹。

欧洲舆论认为，欧债危机后，欧盟出台了包括量化宽松在内的一揽子措施，拯救处于危机的欧元区经济，但在这期间，欧盟没有进行足够的结构改革，导致欧洲国家普遍面临低通胀等难题。未来欧元区国家应着力推动涉及公共财政和税收、劳动力市场和福利政策等方面的结构改革，挖掘增长潜力，提高经济竞争力。

（本报布鲁塞尔10月29日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月30日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)